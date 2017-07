Rap & Respekt Ferienprojekt in Kahla

Rapprojekt in Kahla

Wann?

Wo?

Anmeldung:

Teilnahme kostenfrei!

12.13. & 14. Juli 2017 jeweils von 10 bis 15.30 UhrDemokratieladen KahlaMargarethenstr. 11FamilienberatungsstelleTel: 036424 22346eb@drk-jena.deDu magst Rap und bist fasziniert von der Wortspielerei einiger Rapstars? Du hast Bock, dich mit Musik auszudrücken?Der Rapper SAYES kommt vorbei, um in einem 3-tägigen Projekt zusammen mit dir einen eigenen Song zu schreiben und diesen aufzunehmen. Dabei werden dir Tricks und Kniffe rund um das Schreiben eigener Texte und deren Aufnahme vermittelt.Nach dem Projekt erhälst du deinen eigenen aufgenommenen Song auf CD inklusive des Beats für deine eigene Verwendung.

"check yourself bevor you wreck yourself"