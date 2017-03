Stiftungspreis der Sparkassen-Stiftung Jena-Saale-Holzland für „Kirchenerkundungs-Projekt“

ausgezeichnet.Den mit 1.000 € dotierten 1. Preis erhielt die Gemeinde für das religionspädagogische „Kirchenerkundungs-Projekt“ für Vorschul- und Grundschul-Kinder. Gemeindepädagogin Christiane Schubert hat dieses Projekt mit Unterstützung der Erzieherinnen der 3 Kahlaer Kindertagesstätten entwickelt (in der lokalen Presse war fälschlicherweise nur von einer der 3 Kitas die Rede).Ein mit verschiedensten Materialien (Puzzles, Suchbilder, einer „Holzwurm-Handpuppe“, die Geschichten erzählt …) bestückter „Pilotenkoffer“ überzeugte die Jury dabei besonders. Mit Hilfe dieser Materialien können die Kinder – unabhängig von jeglichem religiösem Wissen oder Religionszugehörigkeit – den für die meisten unbekannten Kirchenraum der Kahlaer Stadtkirche St. Margarethen auf spielerische Weise erkunden.Das Preisgeld ist ein wichtiger Baustein für die Arbeit mit Kindern in der Kirchgemeinde.Herzlichen Glückwunsch an Gemeindepädagogin Schubert zu diesem Preis!