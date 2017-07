Town & Country Stiftung vergibt Spende an Kinderförderprojekt „Schlaufüchse“ des Vereins DKSB Gera e.V.

Der Town & Country Stiftungspreis wird 2017 bereits zum fünften Mal von der Town & Country Stiftung vergeben. Der Fokus der Förderung im Rahmen des Stiftungspreises liegt auf der Unterstützung benachteiligter Kinder. In diesem Jahr werden 500 Kinderhilfsprojekte mit jeweils 1.000 Euro unterstützt. Der DKSB Gera e.V. ist eine der 500 Einrichtungen, die die Auswahlkriterien erfüllt hat. Aus allen nominierten Projekten wird eine unabhängige Jury jeweils ein Projekt pro Bundesland auswählen, an das im November 2017 ein weiterer Förderbetrag in Höhe von 5.000 Euro im Rahmen einer feierlichen Gala vergeben werden soll.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis das wichtige und unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Vereins. „Inhaltlich beschäftigt sich die Kinderakademie in diesem Jahr mit dem Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen und steht unter dem Motto ‚Gera – meine Stadt‘. Dabei sollen die schlauen Füchse ihre Stadt besser kennenlernen“, sagte Michael Hug, Botschafter der Town & Country Stiftung und Geschäftsführer der HAPPY HAUS BAU GmbH.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo mit dem Anliegen ins Leben gerufen, um unverschuldet in Not geratenen Hauseigentümern und benachteiligten Kindern zu helfen. Die Arbeit der Stiftung wird durch die Spendenbereitschaft der Town & Country Lizenzpartner des Town & Country Franchise-Systems ermöglicht, wobei die ursprünglichen Satzungszwecke zwischenzeitlich noch erweitert worden sind.Honorarfreies Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie unter: http://bit.ly/2uhUPlw Town & Country StiftungAnger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRCorinna KöcherTelefon: 03641-8761183E-Mail: tc-stiftung@tower-pr.com