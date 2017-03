We4kids e.V. realisiert einzigartiges Projekt: Deutschlandweit erstes Auto für Familien, deren Kinder unter SMA 1 oder 2 leiden

So funktioniert´s:Eltern bewerben sich per Mail unter info@we4kids.de. Aus der Mail muss ersichtlich werden, dass es keine andere Chance gegeben hat, ein entsprechendes Auto gefördert zu bekommen und dass das eigene Auto nicht genug Platz bietet. Alle Bewerbungen kommen dann auf eine entsprechende Dringlichkeitsliste. Sobald ein Auto wieder zur freien Verfügung steht, wird es an den dringendsten Fall weitergegeben.Was kostet das?Das Auto wird kostenfrei zur Verfügung gestellt und auf den Namen des Kindes angemeldet. We4kids bleibt in Besitz des Fahrzeugbriefes. Aufgrund der Behinderung ihres Kindes ist das Auto für Familien steuerfrei. Nur die Versicherung und laufende Kosten wie Wartungsarbeiten, Reparaturen und Geld für den Treibstoff fallen für die Eltern an. Darüber wird auch ein entsprechender Nutzungsvertrag geschlossen.Wie kann ich dieses Projekt unterstützen?Besitzen Sie selbst ein behindertengerecht umgebautes Auto, das durch Spenden- oder Stiftungsgelder finanziert wurde? Falls Sie dieses nicht mehr benötigen, können Sie es we4kids zur Verfügung stellen. Auf diese Weise haben mehr Familien mit an SMA 1 oder 2 erkrankten Kindern die Möglichkeit, ein solches Auto zu nutzen. Wir freuen uns aber auch sehr über Spenden, um dieses Projekt zu erhalten und es weiter auszubauen zu können. Möchten Sie als Unternehmen soziales Engagement dauerhaft zeigen? Unter info@we4kids.de können Sie Kontakt mit uns aufnehmen.Über we4kids e.V.Der Verein besteht aus ehrenamtlichen Initiatoren und Helfern, die Familien, Kindern und benachteiligten Menschen eine Perspektive aufzeigen und Sie unterstützen wollen. Fehlen Kindern bereits in jungen Jahren Chancen, ihre Potenziale zu entwickeln, hat das entscheidende Auswirkungen auf ihre Entwicklung und auch ihre späteren Berufschancen. Die ehrenamtlichen Helfer des Vereines sehen es als ihre soziale Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und einen kleinen Beitrag für ein besseres Leben zu leisten. we4kids gestaltet Projekte, um Kindern auf vielfältige Weise zu helfen. Ziel ist eine nachhaltige Integration ebenso wie aktive Hilfe vor Ort.Jede Spende kommt zu 100% an. Es entstehen keine Verwaltungskosten.Weitere Informationen finden Sie auf www.we4kids.de und auf Facebook.