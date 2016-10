Weihnachtsmarkt der Wünsche auf der Leuchtenburg

Leuchtenburg - Burgareal und Ausstellungen

Weihnachten duftet, klingt und funkelt – besonders auf der Leuchtenburg. Während des zweiten und dritten Adventswochenendes lädt die mittelalterliche Burg von Vormittags bis in den Abend hinein zum Weihnachtsmarkt der Wünsche ein – mit Aktivitäten und Aktionen für Jung, Alt und die ganze Familie.

Im Innenhof der Burg weihnachtet es sehr, wenn Porzelliner aus Thüringen besondere und originelle Geschenke präsentieren und Kunsthandwerker ihr Können zur Schau stellen und besondere Burgprodukte, wie Honig und Wein verkostet werden können. Natürlich hat auch die Weihnachtsbäckerei geöffnet, in der gemeinsam Plätzchen gebacken werden und es nach leckerem Kuchen und Stollen duftet. Vor oder nach dem Adventsschmaus können die kleinen Besucher das Spektakel des Schattenkinos in der Burg genießen. Hier im Inneren laden die „Porzellanwelten Leuchtenburg“ auch zu einer Entdeckungsreise durch die spannende Geschichte des Porzellans ein. Auch in diesem Jahr steht auf dem Weihnachtsmarkt das Wünschen wieder im Zentrum: Auf der Leuchtenburg können alle Besucher ihre Wünsche nicht nur zu Papier, sondern auch auf Porzellan verewigen. Jeder kann seinen Wunsch auf einen Teller schreiben, mit diesem auf den 20 Meter langen „Skywalk der Wünsche“ gehen und dann – frei über der faszinierende Landschaft des Saaletals schwebend – den Teller in die Tiefe werfen. Alles getreu dem Motto: Scherben bringen Glück. Schneemann und Wunschberater stehen für die jungen Wünscher zur tatkräftigen Unterstützung bereit. Und wer seinen Wunschzettel traditionell beim Weihnachtsmann abgeben möchte, für den ist der Weihnachtsmann-Service genau das Richtige.

3./4. sowie 10./11. Dezember 2016; 11 bis 18 Uhr

Eintrittspreis: Erwachsene zahlen 5 Euro Eintritt, Kinder frei. Der Besuch der Porzellanwelten ist im Preis enthalten. Parkplätze, die kostenlos genutzt werden können, sind ausreichend am Fuße der Burg vorhanden. (im Kreisverkehr abbiegen)

Information unter www.leuchtenburg.de. info@leuchtenburg.de oder 036424/713300