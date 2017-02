Arganöl - Das Öl der Berber

Arganöl zählt zu den Speiseölen, wird handwerklich gewonnen und nach traditioneller Art gepresst. Dies ist ausschließlich die Arbeit der Frauen, die die reifen Früchte vom Boden aufsammeln, die Ernte einbringen und zum Pressen vorbereiten.

Standort Nordafrika

Vom Baum zum Öl

Positive Aussichten

Die Berber zogen Jahrtausende durch die Wüsten nördlich der Sahara und bestimmten immer wieder das politische Geschehen von Marokko bis Ägypten. Heute lebt im Südwesten Marokkos ein Teil der sonst in anderen Volksgruppen aufgegangenen Berber. Das Gebiet ist geprägt von Hügeln und darauf gebauten Festungen, in der Bedeutung europäischer Burgen ähnlich und Agadire genannt. Die Hänge sind gesäumt von Gärten, in denen Arganbäume wachsen. Ähnlich wie Olivenbäume haben sie sich eine biologische Nische gefunden, in der sie ungestört wachsen können. Die Bäume wurden für die Gegend zu einem ökologischen und ökonomischen Faktor, der durch die Ernennung zum Biosphärenpark (durch die UNESCO) und zum „Immateriellen Kulturerbe der Menschheit“ im Zusammenhang mit der Speiseölgewinnung aus den Arganfrüchten unterstrichen wurde. Was für die Pflanzen notwendig war, nämlich nicht verdampfendes Öl als Reservestoff neuer Bäume in den Früchten zu speichern, wurde zu einem weltweiten Aushängeschild Marokkos und mit dem Prädikat „weißes Öl Marokkos“ bedacht.Warum eine Region damit geehrt wird und ihr und der Welt damit gleichzeitig eine wichtige Aufgabe des Schutzes zugedacht wird, kann auch im Zusammenhang damit gesehen werden, dass der derzeitige Herrscher König Mohammed VI. Sohn einer Berberin ist und die Schwierigkeiten, aber auch die Vorteile eines traditionellen Lebens kennt, respektiert und fördert.Die Früchte des Arganbaumes bleiben bis nach der Reife im Sommer je nach Höhenlage bis Juni/Juli/August am Baum. Wenn sie abfallen, werden sie von Frauen aufgesammelt. Dichtes Astwerk und Dornen verhindern das vorzeitige herunter schlagen.Arganbäume sind in Marokko und Algerien endemisch, kommen also weltweit gesehen nur dort vor. Auf gesamt etwa 820 000ha wachsen die bis 12 m hohen, aber buschartigen Bäume bis in Höhen von 1300 m. Jeder Baum hat seinen Besitzer und kann nicht einfach gewildert werden. Auf Grund ihrer Lage und engen Verbreitungsgebietes, auch durch Vögel, die die Früchte fressen und so die Samen verbreiten, wird die Art als vom Aussterben bedroht klassifiziert. Die Bäume werden bis zu 400Jahre alt, tragen aber erst mit 50 bis60 Jahren verwertbare Früchte. Als Beere sitzen im Kern zwei, auch manchmal drei Kerne in der Größe von Sonnenblumenkernen.Die aufgelesenen Früchte werden in Säcke, Körbe oder Tragetaschen gefüllt und mit Karren oder mithilfe von Eseln ins Dorf oder in die Agadire transportiert. Nach der anschließenden Lagerung und damit verbundenen Trocknung gelangen sie zur weiteren Verarbeitung, die folgendermaßen aussieht: Das Fruchtfleisch wird vom Kern geschält, der genauestens kontrolliert und gegebenenfalls aussortiert wird. Das Kerngehäuse wird mit zwei Steinen geknackt und die Kerne zwischen zwei Steinen zermahlen.Der große, unterer Stein ist mit einer umlaufenden Rille versehen, die das Mandelmus sammelt und vorne durch einen angedeuteten Schnabel in ein Gefäß laufen lässt. Der obere Stein wird wie bei einer Mühle mit einem kurzen Holzgriff gedreht und gegebenenfalls angehoben, wobei er um eine vertikale Achse aus Holz läuft. Die Frauen sitzen oder hocken dabei und kontrollieren unablässig. Die verwendeten Kerne sind kleiner als Eicheln aber so ähnlich länglich und werden sowohl im angerösteten als auch im ungerösteten Zustand, allerdings getrennt, verwendet. Anschließend wird die entstandene Masse mit kochendem Wasser übergossen und von Hand solange geknetet bis das Öl austritt. Ein sogenannter Ölkuchen bleibt übrig und wird an die Ziegen verfüttert, während das Kerngehäuse und die getrockneten Schalen als Brennmaterial dienen.Der Arbeitsaufwand für nur ein Liter Öl beträgt 2 Tage und benötigt an die 30 kg Kerne, die aus Früchten von 4 - 5 Bäumen stammen. Durch die eigene Vermarktung durch die „UCFA (Union des Coopératives des femmes de l’Arganeraie)“ bleibt aber die Wertschöpfung der Arbeit direkt bei Frauen.Arganöl ist kein außergewöhnliches Öl sondern ein regional essentiell wichtiges Öl (ähnlich wie Oliven oder Erdnüsse früher). Die Inhaltsstoffe sind mit den Größenordnungengesättigte Fettsäuren 20Ölsäure 45Linolsäure 34Linolensäure 0,1und dem daraus resultierenden Verhältnis Linol- Linolensäure von 340:1 keinem anderen Öl überlegen.Mit geschickter, ehrlicher Werbung, die in allen Branchen zum Erfolg führt, lassen sich die Inhaltsstoffe des Arganöls mit anderen Lebensmitteln vergleichen und demzufolge herausstreichen. Welches sind nun die Produkte, die mit handgepresstem Arganöl Verwendung finden?Mit 20% gesättigten und 80% ungesättigten Fettsäure, Vitamin-E-aktives Tocopherol (600 mg/kg) und Phytosterine (2 g/kg, gegen Cholesterin) findet Arganöl nicht nur in der Küche in Couscous, Salaten und mit Honig vermischt Verwendung. In der Kosmetik wird Arganöl als entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend angepriesen. Bei Verbrennungen, Akne und Rheuma wirkt es lindernd und wird bei den Berbern und Marokkanern als solches auch für Haut und Haar in der Schönheitspflege angewendet.Zweifelsohne stellt Arganöl eine Besonderheit dar: Was bleibt ist die regionale Wertschöpfung eines interessanten, pflanzlichen, gänzlich von Hand erzeugten Produktes, das seinesgleichen weltweit sucht. Bleibt zu hoffen, dass die nachhaltige Produktion von Arganöl Schule macht und handwerkliche Leistung größere Bedeutung erlangt.