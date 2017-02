… Bienchen hupt herum!

Bei der morgendlichen Zeitungslektüre irren meine Blicke oft lange über das Gedruckte, bis sie irgendwo hängen bleiben. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass mich das interessiert.

Meist liegt es weit ab vom Zeitgeschehen, so wie ich auch. Wenn ich eine Biene wäre, und ich wäre gerne eine, würde ich bei der Entdeckung solch eines Artikels hupen. Jetzt denken Sie, was redet der für einen Quatsch, seit wann hupen Bienen? Sehen Sie, genau diese Antwort steht in dem Artikel: Schon immer!Man muss nur mal beim Summsumm auf die Zwischentöne achten. Da haben die meisten Menschen noch einen gewissen Nachholbedarf, gewiss. Aber dann hört man das Hupen, mit dem die Insekten auf einen unerwarteten Reiz reagieren. Auf eine Überraschung. Am besten vergrößern Sie mit Ihren Händen Ihre Ohrmuscheln, denn das Hupen ist leise und dauert nur eine Zehntelsekunde, ist dafür aber häufig.Wenn Sie versehentlich gegen einen Bienenstock laufen, sind die anwesenden Immen meist überrascht und hupen bis 960 Mal pro Minute, also ein immenses Hupkonzert!Ob vor dem Bienenstich möglicherweise ein Warnsignal ertönt, konnte ich dem Artikel nicht entnehmen.