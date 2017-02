Eröffnung von Naturanum in Jena Maua am 25.2.

Jena : Stadt Jena |

Am kommenden Samstag, den 25.02.2017, eröffnet der auf ökologische Baustoffe spezialisierte Fachhandel Naturanum seine Pforten am neuen Standort in Jena-Maua. Ab 9 Uhr können Besucher im Erdgeschoss ein breites Angebot u.a. an ökologischen Dämmstoffen, Anstrichen, Putzen und Farben bewundern. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Anlässlich der Neueröffnung erklären die Geschäftsführer Sascha Rösler und Benjamin Paschold: „Das Bewusstsein für einen nachhaltigen, gesunden und umweltschonenden Lebensstil erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit der Neueröffnung in Jena-Maua planen wir, die Nachfrage noch besser bedienen zu können.“ Als bisher einziger Anbieter für ökologische Baustoffe, edle Wandoberflächen aus Lehm und Kalk sowie zukünftig auch regionale Naturmöbel nimmt Naturanum in der Region in und um Jena eine Vorreiterposition ein. Neben dem Verkauf und der Verarbeitung bietet Naturanum auch regelmäßig Workshops und Seminare zum nachhaltigen Bauen und Wohnen an.

Der neue Standort in den ehemaligen Geschäftsräumen der Bauzentrale Jena liegt direkt an der A4 und ist somit schnell und sehr gut zu erreichen.

Mit der neuen Filiale in Jena-Maua entsteht der bislang größte und umfangreichste Standort. Seit mehr als 20 Jahren können Kunden in Hohlstedt (Weimarer Land) Produkte für den nachhaltigen Hausbau und die Gebäudesanierung erwerben. Bis zum Sommer 2017 werden die Ausstellungs- und Verkaufsräume in Jena-Maua ergänzt um konsequent ökologisch eingerichtete Wohnwelten vom Kinderzimmer, über Bad bis zum Schlafzimmer.