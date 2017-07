Fischentwicklung – von Kopf bis Schwanz

Mit immer ausgefeilteren Methoden können die inneren Strukturen von Tieren auch in kleinsten Entwicklugsstadien betrachtet werden.Was uns die Entwicklung über die Evolution einzelner Fischgruppen erzählt und warum manchmal kleine Details zu großen Schlüsseln für unser Verständnis werden, wird in diesem Vortrag anschaulich präsentiert.Peter Warth promoviert am Institut für Spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie mit Phyletischem Museum in Jena.Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.Foto: Logo Sonderausstellung INSIGHTFISH