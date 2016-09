Herbst-Land-Art auf dem Kospoth

Jena : Enrhaltestelle Winzerla |

Zusammen mit Kai-Uwe Krauss gehen wir ins Grüne und verbringen ein paar Stunden mit LandArt, laufen, reden, essen, trinken, nachdenklichen und fröhlichen Sachen, (fast) meditativen Praktiken, und miteinander.



15. Oktober / 17. Dezember





Am 15. Oktober: Treffpunkt Endhaltestelle Winzerla 10:30 Uhr

Mitzunehmen ist die über den eigenen Erwartungen liegende Nahrung, wetterangepasstes Drumherum, und sonst nichts. Wir bauen aus dem, was wir vorfinden, und was uns in den Sinn kommt.



Kostenlose Teilnahme.