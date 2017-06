Liebe im Rosengarten; öffentlich für alle!

Liebe und Gartenkunst im offenen Garten Altenberga

Liebe zur Natur und Sinn fürs verspielte Detail offenbarten sich heute dem Besucher beim Betrachten des herrlichen Rosengartens von Familie Hoffmann.Einmal im Jahr, am offiziellen "Tag der geöffneten Gärten", sind Einblicke in diese grüne Oase voller farbenprächtiger Blüten und betörender Düfte möglich. Auch Liebe zu Tier und Mensch; zum Leben zeichnen die Hausherrin und ihren Mann aus, denn sie geben sozial benachteiligten bzw. gefährdeten Kindern und Jugendlichen auf ihrem Grundstück ein Zuhause; zeigen ihnen den "Pfad ins Leben".Zitat: „Ein Garten ist eine Erweiterung unserer selbst, und so muss es etwas sein,um das wir uns auf immer neue Art bemühen müssen.“ (Arthur Miller)