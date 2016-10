Mein Besuch im botanischen Garten in Jena

Im Jahre 1586 wurde ein kleiner Medizinergarten - Hortus Medicus - gegründet, aus dem der spätere Hortus Botanicus hervorging. Der Jenaer Botanische Garten ist nach Leipzig - der 1580 gegründet wurde - der zweitälteste Garten dieser Art in Deutschland. Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten wirkten hier, besonders hervorzuheben ist der Name Johann Wolfgang von Goethe, der 1794 die Verlegung einer Wasserleitung veranlasste, mehrere Gewächshäuser bauen und das Inspektorhaus errichten ließ. Ein alter Ginkgobaum - der sogenannte Goethe-Ginkgo - erinnert an seinem Wirken.