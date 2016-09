Stromertag - Auf zum Sperlingsberg!

Jena : Bismarckbrunnen |

Wer weiß was Stromern ist? Also: mitzunehmen ist die über den eigenen Erwartungen liegende Nahrung, wetterangepasstes Drumherum, und sonst nichts. Der Weg bestimmt die Zeit und eventuell auch noch einmal das Ziel. Wir reden mit dem, was uns in den Sinn kommt. Und der ganze große Rest entsteht. Also, auf zum Sperlingsberg!