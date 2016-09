Stromertag - Was kommt hinter dem Discounter bei Rothenstein?

Jena : Polten Wanderwelten |

Natur! Wir fahren mit Auto oder Zug nach Rothenstein und steigen hinter dem Discounter ins grüne Tal ein. Waren lange nicht mehr dort! Wird sich viel getan haben. Oben den großen Garten am Rastplatz werden wir betrachten. Und ob die Herkulesstauden mittlerweile entfernt wurden. Und welche Wege es jetzt gibt. Und so fort! An einer Stelle werden wir unsere Rucksäcke inspizieren und das Essen prämieren ;-)



Bitte anmelden - Treffpunkte und Fahrgemeinschaften per Auto und Zug werden wir vorher absprechen



Mail: info@polten-wanderwelten.de

Fon: 0176 – 976 48 239