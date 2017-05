Vogelhochzeit für Veganer

Vogelhochzeit für Veganer1. Die Pflanzen wollten Hochzeit machen / auf dem grünen Rasen, fiderallala ...2. Als Braut trug Anne Mo-o-ne / die feine Blütenkrone, fiderallala …3. Der Mohn als stolzer Bräutigam, / der hat ein rotes Fräcklein an ....4. Der Löwenzahn, der Löwenzahn, / der war der würd'ge Herr Kaplan ....5. Der Kopfsalat, der Kopfsalat, der schoss Salut von früh bis spat …6. Ein Solo tanzt das Rö-ös-chen / in einem Spitzenhö-ös-chen ....7. Zwei zärtliche Mimo-o-sen, / die fingen an zu ko-o-sen ....8. Die Haselnuss, die Haselnuss/ gab dem Spinate einen Kuss …9. Das sah das gute Schni-ittlauch, / dem platzt vor Lachen bald der Bauch …10. Besonders ungera-a-ten / benahm‘n sich die Tomaten …11. Das Maul des dicken Re-ettich / war nach dem Essen fettig …12. Es saß auf einer To-orte / ein Kaktus, haste Worte ...13. Drob rümpft die Nas ‘ne Lilie / aus besserer Familie …14. Dann holte die Karto-offel / der Braut die Filzpanto-offel …15. Nun ist die Pflanzenhochzeit aus, / vielleicht bricht bald ‘ne Knospe aus …