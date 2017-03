Bund gibt Mittel für neues Forschungszentrum in Jena frei

Jena : Universität |

Im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages wurden in der heutigen Sitzung Mittel für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) freigegeben. Davon profitiert die Stadt Jena durch die geplante Neugründung eines Instituts, dass sich dem Thema „Big and Smart Data“ widmen soll. Hierfür stellt der Bund 7 Mio. Euro zur Verfügung. Damit soll die Forschung auf den Gebieten virtuelles Flugzeug, Schutz maritimer Infrastrukturen und energieeffiziente Stadt voran gebracht werden. Die Freigabe ist Teil eines insgesamt im Haushalt 2017 um 42 Mio. Euro aufgestockten Betrages des Bundes in diesem Bereich.

Hirte: „Linke im Bund wollte neuen Standort in Thüringen verhindern“

Darüber informiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hirte als Mitglied des Ausschusses: „Das ist eine gute Botschaft für weitere Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Jena. Ich rechne fest mit positiven Ausstrahlungseeffekten für die Stadt und die Region.“Lediglich die Fraktion der Linkspartei stimmte gegen die Freigabe des Geldes. „Obwohl die Landesregierung eine Kofinanzierung von 800.000 Euro pro Jahr sowie 3 Mio. Euro für Anfangsinvestitionen zugesagt hat, wollte die Linke diese Finanzhilfe verweigern. So kann man natürlich auch signalisieren, was man von wissenschaftlicher Arbeit und Stärkung unserer Forschungslandschaft in Thüringen hält.“ Die Zusage der Standortländer, die aus Thüringen im Januar 2017 erfolgte, war die Voraussetzung zur jetzt erfolgten Freigabe der Mittel durch den Bund.