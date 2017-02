Verurteilung

Der Redakteur zeigte sich verwundert und schüttelte dann den Kopf. Nein, bei ihm wäre ich da an der falschen Adresse, dafür sei er nicht zuständig, höchstens der Chef persönlich, aber der sei nicht da.

Dabei wollte ich mich nur betroffen zeigen und verurteilen. Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass sich ein paar Politiker betroffen bis entsetzt gezeigt und dann verurteilt hatten. Wo das genau stattgefunden hat, stand nicht dabei. Deshalb bin ich sofort in die Redaktion aufgebrochen, um mich nach dem Gesetz der Gleichheit ebenfalls entsetzt zu zeigen und zu verurteilen.Auf dem Weg nach draußen begegnete ich dem Chef, den ich nicht persönlich kannte, dessen Gesicht mir aber von seiner Kolumne her vertraut war. Ich sprach ihn auf mein Anliegen an und er zeigte sich ebenso überrascht wie entgegenkommend. Ja, meinte er, das wäre schön, dass ich mich ebenfalls entsetzt zeigen wollte, da werde man, falls man noch mehr finde, ein Gruppenfoto machen.Nur mit dem Verurteilen, das beträfe mich nicht. Das dürften nur Politiker. Ich fragte noch, ob die denn nicht eigentlich viel eher für das Verhindern zuständig wären, aber da war er zu meiner tiefen Betroffenheit schon weg.