Wechsel an der Fraktionsspitze der CDU im Stadtrat

Noch einmal möchten wir auf die Pfingstwanderung der CDU Kahla hinweisen, die am Pfingstsamstag um 9 Uhr vor der Kirche in Orlamünde startet. Nach einer Führung mit dem bekannten Heimatforscher Dr. Lange geht es dann nach Dienstädt, wo ebenfalls durch die Kirche geführt wird. Unterwegs wollen wir einen Blick auf Tiere und Pflanzen am Wegesrand werfen. Mit einem Mittagsimbiss klingt die Familienwanderung in gemütlicher Atmosphäre aus CDU-Vertretern aus der Region freuen sich auf Gespräche mit interessierten Bürgern.