Die Sprache der Praxis

Meine Besuche in den verschiedenen Praxen geben mir neben dem Aufschluss über meinen Gesundheitszustand vor allem immer wieder neue Einblicke in eine Terminologie, die dem gesunden Menschen sonst verschlossen bleibt. Ich meine da nicht so sehr das Medizinerlatein, mit der Doktor immer noch bedeutungsvoll herumwirft, damit er - wenn schon nicht die Ursache der Krankheit - dem Patienten überhaupt etwas zu erklären hat.Nein, die Sprache der netten Arzthelferinnen, mit der sie routiniert die Patienten dort hinein und da heraus komplimentieren. Da gibt es zuweilen auffällige Übereinstimmungen in der Sprachregelung. Sie werden entgegen ihren Erwartungen, überall gebeten, nur allerhöchstens „einen Augenblick“ im Wartezimmer Platz zu nehmen. Aber wehe Sie erheben sich bereits nach wenigen Minuten. Das kostet sie garantiert den Sitzplatz, denn ein Augenblick ist ärztlicherseits unbegrenzt.Wenn sie es dann nach Millionen Augenblicken endlich geschafft haben, in die geheiligten Räume vorzudringen, lauert die nächste Verbalfalle auf Sie: „Der Doktor kommt sofort!“ Das bedeutet übersetzt: Es kann noch dauern. Er hat gerade erst begonnen, sich mit dem Patienten vor Ihnen zu befassen. Aber nur, wenn Sie Glück haben.Im Laufe der Behandlung erwartet Sie weiteres Verharmlosungsvokabular. Auffällig in letzter Zeit ist der inflationäre Gebrauch des Wortes „einmal“. Wenn Sie zum Röntgen müssen, werden Sie, nachdem Sie ja schon einen Augenblick dort saßen, aufgefordert: „Bitte einmal im Wartezimmer Platz nehmen!“ bis sie nach weiteren endlosen „Augenblicken“ aus dem Lautsprecher aufgefordert werden: „Herr Meier, einmal in Kabine 1“.Dort ruft dann irgendwann die Röntgendame hinein: „Einmal den Oberkörper frei machen“. Wobei mir persönlich „freimachen“ nach Versenden eines Poststückgutes mit entsprechendem Wertzeichen klingt. Einen „Augenblick“ später dürfen Sie „einmal tief einatmen“! „Würde zweimal tief Einatmen da überhaupt einen Sinn machen?“ frage ich mich. Aber es ist nun einmal Verharmlosungsvokabular. Einmal ist keinmal. Das wäre ja gelacht, wenn wir uns da über die drei Stunden aufregen, die wir bisher schon in der Praxis verbracht haben. Nein, wir lassen uns von den Märchenerzähler in weißen Kitteln immer wieder einlullen. Erinnern wir uns, dass jedes Märchen mit „Es war einmal“ zu beginnen pflegt und im Grunde genommen zeitlich unbegrenzt fortdauert. Denn entweder sind sie gestorben oder leben heute noch.Und so findet man sich in eben jenem Wartezimmer wieder, in dem man „einmal“ Platz genommen hat.Aber selbstverständlich nur einen Augenblick!