„Marketing in eigener Sache: – Auftreten und Präsentation“

Die kostenlose Workshopreihe von Perspektive Wiedereinstieg.Amlädt die Beratungsstelle „Perspektive Wiedereinstieg“ in Jena zu ihrem nächsten Workshop für den beruflichen Wiedereinstieg nach der Familien- oder Pflegezeit ein. Diesmal dreht sich alles um das Themamit den Referentinnen Nadja Semrau und Anja Pürschel.Mona-Lisa-Syndrom heißt das Phänomen, das vor allem Frauen im Job betrifft. Statt sich selbst zu behaupten, Stärke zu zeigen und Marketing in eigener Sache zu betreiben, lächeln wir zu allem und jedem. Falsche Bescheidenheit führt jedoch nur selten zum Erfolg! Um die eigenen Kompetenzen im beruflichen oder privaten Umfeld richtig in Szene zu setzen, ohne dabei übertrieben zu wirken, ist eine gute Prise Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein nötig.

Im Workshop besprechen wir:

• Selbst- und Fremdbild – lernen Sie sich selbst besser kennen• Leistung, Persönlichkeit, Kompetenz – „PR in eigener Sache“• Körpersprache – deutliche Botschaften ohne Worte

Stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein - Zeigen Sie, was in Ihnen steckt!

Unser Workshop findetstatt. Aufgrund von begrenzter Teilnehmerzahl wird um eineunter der Telefonnummergebeten.Das durch Mittel des Europäischen Sozialfonds geförderte und durch die Agentur für Arbeit aktiv unterstütze Bundesmodellprojekt „Perspektive Wiedereinstieg“ gehört zum Beratungsspektrum der ÜAG gGmbH. Das Angebot der Beratungsstelle umfasst kostenfreie und individuelle Beratungen, Einzelcoaching und bei Bedarf Familiencoaching sowie Workshops und Seminare zum Thema Wiedereinstieg.Perspektive WiedereinstiegBeratungsbüro JenaHolzmarkt 907743 Jena