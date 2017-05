Patientenforum im Rahmen des 12. Thüringer Krebskongresses für Krebspatienten, Angehörige und Interessierte

Jena : Universitätsklinikum |

Was: Patientenforum im Rahmen des 12. Thüringer Krebskongresses für Betroffene, Angehörige und Interessierte

Krebs in Thüringen – gleiche Chancen für jeden



Veranstalter: Thüringische Krebsgesellschaft und UniversitätsTumorCentrum Jena



Wann: 11. Juni 2017, 9 – 15 Uhr



Wo: Universitätsklinikum Jena, Am Universitätsklinikum 1, 07747 Jena



Programm:

• Informationsstände der Selbsthilfegruppen, Vereine, Tumorzentren, Rehakliniken

• Vorträge zu Integrativer Onkologie, Schmerztherapie, Vorsorge und Rehabilitation

• Begleitete Führungen und Workshops Aktiv-Angebot: „Bewegung in der Natur“

• Expertengespräche im kleineren Kreis zu verschiedenen Krebserkrankungen



Weitere Informationen unter

www.tkk-2017 oder 03641/33 69 86