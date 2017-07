Urologische Praxis in Kahla in neuen Räumen eröffnet

Kurze Wege für Patienten

Der Start im April sei sehr positiv gewesen. „Die Patienten freuen sich, dass sie nun nicht mehr für urologische „Kleinigkeiten“, wie zum Beispiel Katheterwechsel, nach Jena oder Rudolstadt fahren müssen, sondern vor Ort behandelt werden können“, meint der Urologe, der auch ausgebildeter Palliativmediziner ist. Schwerpunktmäßig behandelt Georgi Atanassov Blasenentleerungsstörungen bei gutartigen Prostatavergrößerung, Infektionen und Steine des Harntrakts, aber auch die Vor- und Nachsorge von Tumoren gehören zu seinem Leistungsspektrum. Im Rahmen seiner Weiterbildung erwarb er hierfür die Zusatzbezeichnung „Medikamentöse Tumortherapie“ und ist damit in der Lage, die Chemotherapien des Fachgebiets selbstständig durchzuführen.„Künftig wollen wir in Kahla das komplette Spektrum der ambulanten Urologie für unsere Patienten anbieten“, blickt der 48-Jährige in die Zukunft. Neben seiner Tätigkeit in Kahla arbeitet Georgi Atanassov als Oberarzt in der HELIOS Klinik Blankenhain.