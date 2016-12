"Wie fühlst du dich: eher weiblich oder männlich?"

Jena : Hotel Schwarzer Bär |

So fragt das Gender-Denken: es stellt das anerzogene Geschlecht des Menschen über sein biologisches Geschlecht. In diesem Konfliktfeld ist es geboten, solides Wissen der Neurobiologie zu Rate zu ziehen. Prof. Dr. Manfred Spreng hat sich an der Universität Erlangen langjährig mit der Hirnphysiologie befasst. Seine und andere nachdenkenswerte Forschungsergebnisse: Die Gehirne von Mann und Frau ticken unterschiedlich, eine gefühlte Geschlechterrolle kann nicht von der geschöpflichen Sexualität absehen. Der Vortrag rückt manches Scheinwissen und Wunschdenken, manche Realitätsverweigerung und Zeitströmung zurecht und gibt Hilfen für Orientierung und Identitätsfindung.

Vortrag mit Abendessen

