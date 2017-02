Zitatenschatz

Liebe Lesende! Wie oft sitzt man da, sei es in einem Gespräch oder an einem Text, und da möchte man mich zitieren und es fällt einem partout nichts von mir ein. Für solche Fälle habe ich im Folgenden dankerheischenderweise ein paar Zitate aus meiner Feder zusammengetragen:

„Ich beschäftige mich selten mit der Gegenwart. Ich möchte künftigen Altertumsforschern nicht vorgreifen. - Die Wähler haben jetzt Manager und Politiker in ihrem Verhalten eingeholt: Sie benehmen sich verantwortungslos. - Bildung ist kein Standpunkt, Bildung ist ein Spagat. - Eines der verrücktesten Dinge, worauf man zurückschauen kann, ist das Leben. - Ich plädiere für das Recht auf Uninformiertheit ab 65. - Gottes Schöpfung führt zu nichts! Und dieses Rumhängen im Himmel, was soll das? - Viele erleben die Freude am eigenen Garten doch nur noch durch Sendungen wie „Die Freude am eigenen Garten“. - Du kannst so toll telefonieren, du könntest im Tatort den Kommissar spielen! - Menschen begrüßt man meist an ihrem oberen Ende. Es gibt aber Menschen, die wollen durch Küsse an ihrem unteren Ende gegrüßt werden. - Ach, die guten alten Schlager! Weißt du noch „Lambada“ von Albert Schweitzer? - Wenn du dich grämest oder sorgest, wird’s Zeit, dass du dir was entkorkest!“ – Zitat(en)ende!