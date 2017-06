11. Kanu-Sprint auf dem Schleichersee

Jena, Juni 2017. Bereits zum 11. Mal wird der Kanu-Sprint auf dem Schleichersee ausgetragen. In den vergangenen Jahren nahmen mehr als 250 Kanuten aus 15 Vereinen von Berlin bis Friedrichshafen teil.Begonnen hatte der Kanu-Sprint 2006 als gemeinsame Veranstaltung mit der Drachenboot Regatta auf dem Schleichersee, seitdem ist das Starterfeld stetig gewachsen und ist eine wichtige Institition für den Thüringer Kanu-Rennsport geworden.Unterstützt werden die Kanuten des USV Jena dabei dieses Jahr wieder von der Jenaer Bäder und Freizeit GmbH und der GTÜ, IBC Ingenieurbüro J. Cimalla, um den Teilnehmern aus ganz Deutschland optimale Wettkampfbedingungen am Strandschleicher zu bieten.Das diesjährige Starterfeld umfasst wieder über 280 Sportler, aus einem breiten Altersspektrum von Kindern & Jugend, Leistungsklasse und Altersklasse. Gestartet wird im Rennkajak und im Canadier. Dabei gibt es 1er, 2er und 4er Boote.Am Sonnabend, 10. Juni werden zwischen 12 und 18 Uhr und am Sonntag, 10. Juni von 10 bis ca. 15 Uhr die Rennen in allen Altersklassen auf der 150 m langen Sprintstrecke ausgetragen. Auch in diesem Jahr wird es neben den sportlich, spannenden Rennen ein Rahmenprogramm mit Tanz und Akrobatik geben. Es sind viele Sachpreise für jede Altersklasse ausgelobt. Zudem ist für die Leistungsklasse wieder eine Geldprämie vorgesehen.Besucher sind an der Regattastrecke gleich neben dem Strandschleicher sehr herzlich willkommen.Als besonderes Highlight ist das Finale der Leistungsklasse im K1 am Samstag gegen 18 Uhr zu nennen, anschließend folgt die Medaillenübergabe und das Showprogramm gegen 18.30 Uhr.