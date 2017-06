Ausschreibung 3. offene Obstwein-Wanderung im Tautenburger Forst

Termin: 28. Oktober 2017Veranstalter: Verein „Grund Genug e. V.“ in Kooperation mit der Seniorenwandergruppe des USV Jena e. V.Gesamtleitung: Dr. H.-G. KremerOrganisation: Alexander PillingStreckenführung: Dr. Hans-Georg KremerGruppenwanderung (max. 15km) im Tautenburger Forst. Der/ die langsamste Teilnehmer/in bestimmt das Tempo der Gruppe. Es wird die gesamte Strecke gemeinsam absolviert. Durch kleine Pausen wird dafür gesorgt, dass die Gruppe immer in Sichtweise zusammen bleibt.Es sind 2 Versorgungspunkte eingeplant, wo es außer Wasser jeweils eine Sorte Apfelwein und Spezialitäten der Region zur Verkostung gibt. Das moderate Wandertempo in Verbindung mit regelmäßigen, regenerativen Pausen und Erläuterungen zur Kulturlandschaft Tautenburger Forst verhilft auch weniger geübten Wanderern, bei etwas Vorbereitung, eine erfolgreiche Teilnahme.Ablauf:Start am Samstag, den 28. Oktober 2017 um 10.00 UhrTreffpunkt: Am Bahnhof DornburgStrecke:Die Strecke ist nicht markiert. Nur der Wanderleiter kennt den genauen Verlauf. Ziel ist der in Dornburg stattfindende Genussmarkt der Thüringer Tischkultur. Wechselkleidung kann am Start deponiert werden. Im Ziel ist eine Versorgung eingerichtet.Startkosten:15km-Obstweinwanderung: 20,- €, für USV-Mitglieder 15,- €Bankverbindung:GRUND GENUG e.V.Sparkasse Jena Saale-HolzlandBIC: HELADEF1JENISBN: DE65 8305 3030 0000 2809 33Das Teilnehmerfeld ist auf 40 limitiert.Meldeschluss: 30. September 2017