Berühmte persönlichkeiten des USV Jena e. V.

Der USV Jena und seine Vorgängervereine (VfB und HSG) haben nicht nur auf sportlichem Gebiet berühmte Persönlichkeiten in ihren Reihen gehabt bzw. hervorgebracht. In der Wirtschaft waren dies schon bei der Gründung des Vereins für Bewegungsspiele (VfB) unter anderem Erich Schott, der nach 1927 die Leitung des Schottbetriebes von seinem Vater übernahm und Walter David, der es bei Zeiss in Oberkochen bis zum Syndikus brachte. Auch Politiker könnte man hier nennen, vom Landtags- bis Bundestagsabgeordneten. Sogar Thüringer Minister, wie Andreas Trautvetter waren zeitweilig in der HSG aktiv.Über bekannte Künstler im USV wurde bisher nichts berichtet. Lediglich der Pantomime Harald Seime konnte bisher vorgestellt werden. Es ist der kriminalistischen Recherche Klaus Brendels zu verdanken, dass der international bekannte Musikclowns NuK, der ein guter Leichtathlet des VfB gewesen ist, nicht vergessen wurde. Georg Spillner, wie er mit bürgerlichen Namen hieß, wurde 1908 in Jena geboren. Sein Vater hatte erfolgreich einen Stoffhandel aufgebaut. Da Georg als Kind von schwächlicher Konstitution war und oft unter Asthmaanfällen litt, meldete ihn sein Vater zum Sport beim VfB an. Georg trainierte sowohl in der Leichtathletik, als auch im Hockey. Da sich seine Konstitution ständig verbesserte, wurde er bald ein erfolgreicher Kugelstoßer, Hammer- und Diskuswerfer. Auch im Hockey war ein gern gesehener Mitspieler. Hier erinnert er sich in seinem autobiografischen Buch „Clown NuK – Die Maske hat mich frei gemacht“ an den Chemiker Dr. Götting, der sich intensiv um die Hockeyjungen kümmerte und ihn förderte.Georg Spillner, der als junger Mann eine Körpergröße von 1,85 m erreichte, konnte sich mit einigen Spitzenergebnisse zu einem der leistungsstärksten VfB-Leichtathleten profilieren. „Seine besondere Liebe galt dem Kugelstoßen, Diskuswerfen und dem Hammerwerfen. In allen Disziplinen wurde er in Thüringen mehrfacher Landesmeister. Seine Bestleistungen erzielte er im Jahr 1932 im Diskuswerfen mit 41,67 m, im Kugelstoßen mit 12,57 m und im Hammerwerfen mit 32,82 m…“ schrieb Klaus Brendel in seiner zweiteiligen Monografie „Hammerwerfen in Jena“.Neben dem Sport war Georg Spillner von klein auf sehr musikalisch, so lernte er aus freien Stücken das Geigenspiel, was dann sein Lieblingsinstrument wurde. Auch die Klarinette und das Klavier beherrschte er nach entsprechendem Unterricht sehr gut. Bei Vereinsfesten trat er besonders gerne auf und war bald der kulturelle Motor beim VfB Jena. „Ohne ihn hätte es keine Blau-Weiss-Feste gegeben…“, kann man in der VfB Geschichte von Walter David lesen. „Brauchten wir Geld für Reisen, denn das Fahrgeld wurde von jedem Spieler selbst aufgebracht, so wurde ein Tanzabend veranstaltet. Erich Göhre lieferte die Getränke, die Musik (kam) aus eigenen Reihen, und „Nuk“ unterhielt die Familie auf dem „blauen Teppich“. So konnten wir wieder Spielabschlüsse tätigen, nicht nur im (Deutschen) Reich, auch nach Ostpreußen fuhren wir und kreuzten die Schläger mit ASCO- und KHC- Königsberg, Marienwerder und Danzig.“Georg Spillner hatte sein Zahnmedizinstudium 1932 erfolgreich abgeschlossen und übernahm eine Praxis in Kahla. Die Clownerie, die er im Studium mit seinem Kommilitonen Helmut Wagner schon zu einem Nebenberuf ausgebaut hatte, betrieb er weiter. Seine Studentenband erhielt nach dem Machtantritt der NSdAP 1933 Auftrittsverbot, weil sie zuviel „undeutschen“ Swing spielte. Als Musik-Clown fand er aber in der Region zunehmend Anerkennung, weswegen er sich 1936 als Künstler selbstständig machte, was anfangs ein wirtschaftlicher Reinfall wurde. Um finanziell zu überleben musste er die kleinsten Auftritte wahrnehmen. Bei Kriegsbeginn 1939 wurde er als Zahnarzt eingezogen, konnte aber bald als „Musik-Clown“ bei der Truppenbetreuung auftreten. Nach seiner Gefangenschaft 1944 in Italien wurde er Motor eines intensiven kulturellen Lebens im Kriegsgefangenenlager, was allerdings dazu führte, dass er nach Kriegsende nicht gleich entlassen wurde. Auf abenteuerliche Weise gelang ihm über Südtirol die Flucht ins zerbombte München, wo er unter einfachsten Bedingungen als Unterhaltungskünstler vor allem vor amerikanischen Soldaten kleine Erfolge feiern konnte. In diese Zeit (1948) fällt auch die Heirat mit seiner dann langjährigen musikalischen Begleiterin Hilde Kronenberg. In den 1950er Jahren begann sein internationaler Aufstieg, der ihn bei Tourneen durch ganz Europa führte. Auch in der DDR hatte er einige weit beachtete Engagements, wobei ihm das hohe Honorar ärgerte, dass er bekam, da er die Löhne seiner Schulfreunde und Verwandtschaft in Jena und Kahla kannte. Freizügig wie er war, verschenkte er immer einen Teil seines Geldes, kaufte aber auch gerne Noten und Instrumente dafür ein. Spätestens in den 1970 Jahren waren seine sehr feinsinnigen „Gags“, die alle ohne Worte, nur mit Musik und pantomimischen Gesten auskamen, nicht mehr so gefragt, so dass er dann vorwiegend Engagements auf Kreuzfahrtschiffen annahm. Mit 78 Jahren wurde ihm noch mal eine große Tournee durch Deutschland angeboten, wo er große Erfolge feiern konnte. Gesundheitliche Gründe zwangen ihn aber, seine Bühnenauftritte aufzugeben. Er gründete 1980 den „Verein Hilfsgemeinschaft Bayerischer Artisten e.V.“, wofür er 1991 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Eine große Ausstellung über sein Lebenswerk fand 1994 im „Valentin-Karstadt-Musäum“ in München statt. Kurz vor seinem 90. Geburtstag verstarb Georg Spillner 1998 in Eichenau bei München.Dr. Hans-Georg KremerDas Foto des VfB-Hockeyspielers Georg Spillner um 1930 stammt aus dem autobiografischen Buch „Clown NuK-Die Maske hat mich frei gemacht“.In: Thüringische Landeszeitung vom 18. Januar 2017 Nr. 524