Günther Dührkop und der GutsMuths-Rennsteiglauf

Die Anfangsjahre der Entwicklung des Rennsteiglaufs waren aufs engste mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena verbunden. Das Engagement von bis zu 20 Uni-Angehörigen, seien es Studenten, Mitarbeiter und Wissenschaftler hat den GutsMuths-Rennsteiglauf bis Ende der 1990er Jahre nachhaltig geprägt. Deutliche Spuren sind heute noch sichtbar, wie der Bezug zu Johann Christoph GutsMuths, die verschiedenen Strecken, Teile der Organisationsstruktur, der Öffentlichkeitsarbeit usw.Eine der vielen Besonderheiten des Rennsteiglaufs, die nach 1990 immer stärker in Vergessenheit geriet, bzw. aus finanziellen Gründen nicht mehr umsetzbar war, war die enge Zusammenarbeit mit Berufskünstlern bei der Entwicklung von Souvenirs, Werbemitteln, Gestaltungslinien usw. neudeutsch als Corporate Designe bekannt.Durch einen Zufall begann die Zusammenarbeit der Jenaer Rennsteiglauforganisatoren schon 1975 mit dem Kunstmaler Günther Dührkop aus Lauscha, der einen Linolschnitt für das Veranstaltungsplakat schuf, welcher auch als signierter Handabzug für Auszeichnungszwecke Verwendung fand. Er hat in den folgenden Jahren zwei weitere Plakate und mehrere Urkunden entworfen und war oft als Berater und Verbindungsmann zu den Glaskünstlern in Lauscha tätig. Diese haben u. a. einen sehr wertvollen Pokal für die „Teamwertung“ 1975 geschaffen. Seitdem gehörte es zum Selbstverständnis der Rennsteiglauforganisatoren, dass Plakate, Schriftzüge, Wimpel und andere Souvenirs von professionellen Künstlern gestaltet wurden. Neben Günther Dührkop waren dies u. a. Albrecht Greiner-Mey, Volkhardt Precht (beide aus Lauscha), Ilse Eulitz (Weimar), Rolf F. Müller, Angelika Schütt, Ernst Jung (alle drei aus Gera) und Frank Norbert Beyer (Berlin). Der Verkauf aller Souvenirs, auch der Plakate war einerseits Teil des „wirtschaftlichen Konzepts“ des Rennsteiglaufs bis 1990, sorgten die Überschüsse doch dafür, dass teilweise an die mitorganisierenden Sportgemeinschaften Gelder für die Sportarbeit ausgeschüttet werden konnten. Der hohe künstlerische Anspruch an die Souvenirs sorgte auch mit dafür, dass z. B. die Plakate nicht achtlos entsorgt wurden, sondern oft über Jahre Büros, Sportheime und Ausstellungen zierten. Damit war ein langfristiger Werbefaktor verbunden. Die Teilnehmer- und z. T. auch die Siegerurkunden nahmen das Plakatmotiv des jeweiligen Jahres auf, womit sie sich deutlich von den sonst üblichen „DDR-Einheitsurkunden“ abhoben.Vor kurzem tauchte ein frühes „Kunstwerk“ von Günther Dührkop zum Rennsteiglauf auf. Eine kleine Emaillearbeit wurde 1973 wenige Tage nach dem legendären 1. Rennsteiglauf der vier Jenaer Uni-Angehörigen von ihm angefertigt. 1969/70 hatten die Sportstudenten der Jenaer Universität ihren Skilehrgang in Lauscha. Das Übernachtungsobjekt war ein Ferienlager neben dem malerisch gelegenen Wohnhaus von Dührkops. Im Rahmen einer Kulturveranstaltung hatte der „Kulturleiter“ des Lehrganges Harald Seime die Sportstudenten, unter denen sich der Gründer des Rennsteiglaufs befand, ihn mit Dührkop persönlich bekannt gemacht. In der Folge ergab sich daraus eine intensive und schöpferische Freundschaft. Nach dem 1. GutsMuths-Rennsteiglauf 1973 bei einem mehrtätigen Arbeitsbesuch bei Dührkops, bei dem für DDR-Studentenmeisterschaften im Orientierungslauf Medaillen entworfen werden sollten, schuf Dührkop eine kleine Emaillearbeit mit vier stilisierten Läufern, den Rennsteiglaufgründern. Dührkop besaß die technischen Möglichkeiten zur Herstellung von Emaillen. Nach Entwurf und Fertigung von zwei Medaillensätzen, als der Ofen aufheizte und abkühlte wurde auch über den ersten Lauf auf dem Rennsteig gesprochen. So nebenbei werkelte Dührkop mit einem Kupferblech und Emaillepulver. Die Medaillen konnten nach einiger Zeit gelungen aus dem Ofen gezogen werden, und Dührkop schob unbemerkt ein weiteres Blech in den Brennofen. Beim Abendessen kam dann die Überraschung, als er das kleine Kunstwerk mit den vier Läufern feierlich überreichte.Bildunterschrift: Das kleine Kunstwerk von 1973 wurde bei Sortierarbeiten erst in diesem Jahr wieder aufgefunden.In: Thüringische Landeszeitung 17./18. Mai 2012 Nr. 288