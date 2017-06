Jena ist aufgestiegen!

Der FC Carl Zeiss Jena spielt in der kommenden Saison wieder in der 3. Fußball-Bundesliga!

Trotz einer 0:1-Niederlage im zweiten Relegationsspiel gegen Victoria Köln sind die Saalestädter aufgestiegen. Die Schützlinge von Marc Zimmermann hatten das Hinspiel am Rhein mit 3:2 gewonnen und sind durch das eine Auswärtstor mehr Sieger der Relegation. Mit kollektivem Jubel würde nach einer hart umkämpften Abwehrschlacht im Ernst-Abbe-Sprtfeld der Aufstieg gefeiert. Jena ist damit nach fünf Jahren in der Regionalliga in der nächsten Saison neben Rot-Weiß Erfurt der zweite Thüringer Drittligist.