Jenaer Sportgeschichte - Brikettfabrik wurde zum Bootshaus

Wer gegenwärtig durch die Oberaue spaziert, wird umfangreiche Bauarbeiten im Universitätssportzentrum feststellen. Nach Jahren der Planung konnten die Sanierungsarbeiten beginnen, um die großen Schäden zu beseitigen, die das Saale-Hochwasser 2013 anrichtete. Während nach dem Saalehochwasser von 1994 der USV in Eigenregie und mit ca. 50% Eigenmitteln bis 2002 mehrere Millionen in die Sanierung und Ersatzneubauten steckte, kann die Universität diesmal Gelder einsetzen, die vom Freistaat Thüringen und vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Auch die mehr als 30.000,00 €, die die Stiftung Jenaer Universitätssport unter Freunden und Förderern in der ganzen Welt gesammelt hatte, kommen zum Einsatz. Sozusagen am Rande des Geschehens wurde dabei auch das Ruderbootshaus der Uni abgerissen um einem Ersatzneubau Platz zu machen. Schon 2000 war ein Ruderbootshaus-Ersatzbau geplant gewesen, konnte aber von den USV-Mitgliedern letztendlich nicht finanziert werden, zumal die Ruderabteilung zahlenmäßig zu den kleinsten im Verein gehört.Die Jenaer Ruderer feierten 2011 ihr hundertjähriges Bestehen. Inzwischen konnte das Begründungsdatum weiter vorverlegt werden. Bereits 1898 sammelte der Jenaer „Sportpionier“ Hermann Peter die Ruderer zur Bildung einer Trainingsgruppe.„Sportrudern. Am Donnerstag, d. 5. Mai, abends 8 Uhr Zusammenkunft am Bootshause des Spielplatzes. H. Peter“, kann man in einer Anzeige in der Jenaischen Zeitung lesen. D. h. ein Bootshaus existierte schon vor mindestens 118 Jahren. Zumindest die eigenen Boote, die Hermann Peter privat gekauft hatte, lagerten dort. Für ein kleines Entgelt konnten sie vor allem von seinem „Gymnasiasten“ ausgeliehen werden. Insgesamt werden damals sieben Boote, vom Einer bis zum Vierer als Bestand genannt. Dazu kamen später Boote der studentischen Verbindungen, wie die „Gothania“ und die „Salia“, die sich 1911/12 eigene Boote angeschafft hatten. 1920 sind vier akademische Vereinigungen mit eigenen Booten nachgewiesen, weshalb der Platz im Bootshaus langsam knapp wurde. Im August 1920 wurde Bauerlaubnis für ein neues Bootshaus von der Stadt erteilt. Die Universität hatte einen Holzbau in Göschwitz erworben, der dort als „Brikettfabrik“ genutzt wurde. Dieses umgesetzte Gebäude existierte bis vor zwei Wochen und wurde über die Jahre durch Anbauten schrittweise vergrößert, so dass nicht nur die Boote der Uni, von Vereinen und Verbindungen dort gelagert werden konnten, sondern auch Liegeplätze vermietet wurden. Für 1934 wurden 1128,- RM an Mieten für die Unterstellung von Booten von über 80 Nutzern im Rechnungsbuch des Universitätsturn- und Sportlehrer Hermann Eitel ausgewiesen. Es war sogar noch Platz übrig, nachdem die Zeiss-Stiftung 400 Reichsmark zur Erweiterung bereitgestellt hatte, sodass 1931 die akademische Fliegergruppe ihre Werkstatt im Bootshaus einrichtete und den ersten Gleitflieger hier baute.Mit der Aufnahme der Turn- und Sportlehrerausbildung 1911 kann man fast lückenlos die Lehrkräfte für die Ruderausbildung auflisten. Ein Dr. Neundiek wurde als erster Ruderassistent benannt. In den 1930er Jahren war es der bekannteste Ruderlehrer Dr. Karl Feige, der Direktor des Instituts für Leibesübungen, der in den 1950-1970er Jahren als der „Ruderpapst“ in der BRD galt.Nach dem II. Weltkrieg finden sich weitere berühmte Wissenschaftler und Sportpädagogen unter den Ruderlehrern, so 1946-1953 Dr. Georg Uschmann, der damalige Assistent im Haeckelhaus, der später an der Leopoldina in Halle wirkte und nachdem der „Georg Uschmann-Preis“ für Wissenschaftsgeschichte benannt ist. Auch weitere Institutsdirektoren bzw. Lehrkräfte, die es mal werden sollten, wie Otto Grünewald, Hans Beitz, Elly Tetschke und Willi Schröder finden sich in den Reihen der Ruderlehrer der Uni. Der spätere Professor Wolfgang Gutewort machte sich um 1950 besonders ums Rudern verdient. Er ließ alle Boote, die z. T. Beschädigungen durch Bombenexplosionen im Frühjahr 1945 erhalten hatten, reparieren und organisierte die ersten Thüringer Studentenmeisterschaften im Rudern auf der Saale, wo er selber im „Leichtgewichtsrudern“ gewann. Nach Wolfgang Timpel übernahm Hans Weckel die Aufgaben als Ruderlehrer bevor der erfolgreichste Jenaer Ruderlehrer, der vor einigen Wochen verstorbene Elmar Antony besonders als Übungsleiter in der HSG (heute USV) Verantwortung übernahm. 1958 als Sportstudent holte er bei den DDR-Meisterschaften im „Einer“ Bronze, 1959 Silber und 1960 sowie 1961 die Goldmedaille.Er war als Jugendlicher relativ spät zum Rudern gekommen, war als Sportstudent weiter aktiver Ruderer. Einer seiner ersten erfolgreichen Sportler wurde der Jenenser Achim Winstroer, der später im Deutschlandachter des berühmten Ruderprofessors Karl Adam saß. Adam hatte seine Ausbildung übrigens bei Karl Feige erhalten. Windstroer wurde vor allem durch eine spektakuläre „Republikflucht“ bekannt, als vier DDR-Ruderer mit Faltbooten über die Ostsee „abhauten“, was für ihre gute konditionelle Ausbildung sprach. Diese Republikflucht brachte Antony mehrtägige Stasiverhöre ein. Anthony wechselte später als Rudertrainer zu Dynamo Berlin, wo er sehr erfolgreich Ruderer ausbildete, die für die DDR internationale Spitzenplätze erreichten. Nachdem bei den ersten beiden Ruderweltmeisterschaften 1962 und 1966 jeweils der Achter aus der BRD den Titel gewonnen hatte, gewann 1970 völlig überraschend der DDR-Achter, der von Anthony aus sehr jungen Ruderern zusammengestellt und trainiert worden war.Dr. H. KremerBildunterschrift: Das älteste Foto in der Sammlung des Autors der Serie stammt aus dem Jahre 1932 und zeigt Sportstudenten, die einen Vierer zur Saale tragen.In: Thüringische Landeszeitung vom 13. Januar 2017 Nr. 523