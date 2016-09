Obstweinwanderung im Reinstädter Grund am 8. Oktober 2016

In drei Wochen findet unsere offene Obstweinwanderung im Reinstädter Grund statt. Wir möchten Euch über einige Vorbereitungsarbeiten informieren.Die Strecke wurde mit Ortskundigen festgelegt und wird maximal 15 Kilometer betragen. Start und Ziel ist vor der Kemenate in Reinstädt. Hier gibt es auch entsprechende Parkplätze und eine Toilette.Es geht um 10.00 Uhr los.Auf der Strecke sind zwei Versorgungspunkte geplant, wo Alexander Pilling Obstweine, Säfte und regionale Produkte (Landbrot, Ziegenkäse, Wurst, Obst) anbietet, so dass ihr keine Verpflegung mitnehmen müsst.Die Apfel-Säfte werden aus der diesjährigen Ernte sein. Der Wein stammt aus früheren Jahrgängen. Neben Apfelwein ist ev. auch Quitten- und Pflaumenwein im Angebot. Eventuell gibt es auch einen „Apfel-Federweißen“.Im Ziel ist für Getränke, Kaffee und Landkuchen gesorgt. Interessenten wird eine Führung durch die Kemenate angeboten.Für das Vorabendprogramm haben sich bisher nur vier Teilnehmer gemeldet. Sollte noch jemand Interesse haben, dann bitte bis 22.9. an mich wenden. Geplant ist am 7. Oktober ab 18.00 Uhr eine Führung durch die Obstweinkelterei mit anschließender Verkostung verschiedener Weine mit einem Abendessen mit regionalen Produkten (Käse, Fisch, Wurst o. ä.). dazu gibt es Informationen und Erzählungen über die Region mit Fotos vergangener Läufe und Wanderungen. Die Kosten liegen bei 20,00 € pro Person. Das Vorabendprogramm wird vor Ort bezahlt.Wer eine größere Apfelernte hat (mindesten 50kg), kann diese vorher zum Vermosten nach Röttelmisch bringen und dann seinen eigenen Apfelsaft anbieten.Wer die Teilnehmerkosten für die Wanderung noch nicht überwiesen, bzw. mir persönlich das Geld übergeben hat, den bitte ich das für die Planungssicherheit bis 25. September nachzuholen.Die Teilnehmergebühr beträgt: 20,- €, für USV-Jena-Mitglieder 15,- €Bankverbindung:Bank: Sparkasse JenaKontoinhaber: USV JenaIBAN: DE36 8305 3030 0000 0483 64BIC: HELADEF1JENStichwort: Förderkreis-Obstwein-WanderungDr. Hans-Georg Kremerhans-georg.kremer@uni-jena.de