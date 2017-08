SaaleHorizontale-Staffellauf gerettet

Die Nachricht, dass die Veranstalter von Jenas bekanntestem Staffellauf, die „SaaleHorizontale“, mangels genügender Meldungen eventuell abgesagt werden soll, hat die Läuferschaar aufgeschreckt. Dass die achte Auflage eventuell garnicht stattfinden könnte, ist für viele bisherige Starter nicht vorstellbar, gilt der Lauf doch als einer der landschaftlich schönsten und von den Organisatoren der Laufservice Jena UG um Timo Jahn hervorragend organisierten Läufe.Die Idee, den zertifizierten Wanderweg zwischen Jena und Dornburg als Staffel-Laufstrecke zu nutzen stammte vom Stadtförster Olaf …Anfangs war es auch als vereinsgetragene und von den Tourismus-Marketing-Strategen der Stadt Jena und des Saaleholzlandkreises geförderte Veranstaltung konzipiert. Bereits der Ausstieg des USV Jena e. V. nach der zweiten Auflage, der das Anfangskonzept die Staffeln im Rahmen eines großen Vereinsevents zu organisieren fallen ließ, warf Fragen auf. Nach dem witterungsbedingten Ausfall 2015 konnten 2016 wieder an die 50 Staffeln gezählt werden. Die Terminveränderung 2017 vom Juli auf Anfang September, die weniger Hitzeprobleme erwarten lässt, hatte sich aber bisher in der Wettkampfplanung der Läuferszene nicht rumgesprochen. Besonders die studentisch geprägten Staffeln, die allerdings durch fehlende Werbung im Hochschulbereich auch nicht die Umfänge wie erwartet erreichte, kommen mit der neuen Terminwahl in Kollision mit der Terminplanung ihrer Starter.Die bekannte Langstrecken-Ausdauerläuferin Dr. Doreen Ullrich, Übungsleiterin der Laufgruppe des Hochschulsports, versucht aber eine Rettung der Staffel zu unterstützen.Sie schrieb u. a. an das Organisationsteam um Timo Jahn:Hallo liebes Org.-Team,wir waren sehr bestürzt über eure Mail und hoffen dennoch weiterhin, dass genug Teams zusammenkommen…Zwischenzeitlich habe ich mit den Läufern aus meinem Team und anderen Mannschaften gesprochen. Die einstimmige Meinung war, dass die Staffel unbedingt stattfinden sollte, gern auch unter weniger Aufwand, also weniger Entertainment im Zielbereich zum Beispiel. Den Läufern ist das Lauferlebnis an sich wichtig, nicht das Ausmaß der Feierlichkeiten hinten raus…Vielleicht überschlagt ihr eure Finanzierung noch mal und könnt Dinge streichen, auf die man auch verzichten kann. Die derzeit bereits ca. 160 gemeldeten Läufer werden es euch danken!Sie könnte sich sogar vorstellen, dass sich die Staffeln ihre Startnummern selbst anfertigen und auch eine elektronische Zeitnahme braucht man in Zeiten von Smartphons und digitalen Laufbegleitern eigentlich nicht.Wir jetzt bekanntgegeben findet der Staffellauf in diesem Jahr in gewohnter Weise statt.Bildunterschrift: Doreen Ullrich (links) 2010 bei der Siegerehrung mit ihrem „USV Jena Laufgruppe Kremer“, das in der Gesamtwertung auf Platz 11 kam.