Sportlehrehrung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Am 18. Januar fand die traditionelle Auszeichnung der besten Hochschulsportlerinnen und Hochschulsportler der Uni statt. Angefangen hat alles Ende der 1990er Jahre. Vorläufer gab es schon zu DDR-Zeiten, als der langjährige Vereinsvorsitzende Prof. Günther Drefahl jährlich ins Dozentenkasino „Zur Rosen“ einlud. Die Idee zur Weiterentwicklung war nach der politischen Wende 1990 entstanden, als eine kleine Delegation von Hochschulsportlehrern mit Wilhelm Tell, Siegfried Stange und Hans-Georg Kremer die Gießener Universität besuchte. Sie waren zum großen Universitätssportfest eingeladen worden. Ein Erfahrungsaustausch war angesagt. Befördert wurde diese Fahrt auch dadurch, dass als zukünftiger Kanzler der Uni ein Verwaltungsfachmann aus Gießen zur Diskussion stand. Während man, was die sportlichen Wettkämpfe anbetraf, kaum etwas dazulernen konnte, die Universitätsmeisterschaften fanden mit nur sehr kleinen Teilnehmerfeldern statt, gab es zwei Höhepunkte, die nachahmenswert waren. Das war erstens die Auszeichnung der besten Hochschulsportler durch den Universitätspräsidenten. Eingeladen waren alle Teilnehmer an Deutschen Hochschulmeisterschaften. Da der Dachverband des Studierendensports, der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) bei seinen Wettkämpfen keine Medaillen vergab, leistete sich die Gießener Uni den Luxus für jede Sportlerin und jeden Sportler eine Medaille mit seiner Platzierung, dem Namen und der Sportart anzufertigen und zu übergeben. Anschließend gab es einen reichhaltigen Empfang des Präsidenten. Die zweite Veranstaltung, die die Jenaer staunen ließ, war die „Sportlerfete“ am Abend nach den Wettkämpfen. Bei einigen wenigen hundert Aktiven waren fast 5000 Besucher ins Festzelt gekommen und der Hochschulsport finanzierte mit dem Verkaufsüberschuss einige Wettkampfkosten.Bis in Jena die erste Sportlerehrung organisiert werden konnte, vergingen aber einige Jahre, da nach dem Jenaer Modell des Hochschulsports für die Meisterschaften das Sportreferat des Studentenrates zuständig war.Wie schon mehrfach in den letzten Jahren standen 2016 unter den 21 Platzierten die Leichtathleten mit 10 Medaillen an erster Stelle, obwohl der USV keine eigenständige Abteilung hat und im Hochschulsport nur eine Übungsgruppe existiert. Hier kommt der Uni zu Gute, dass beim „Leichtathletik Club Jena“ (LC) viele leistungsorientierte Studierende trainieren.Beim USV gehörte die Leichtathletik zu den Gründungssportarten. Noch vor Fußball, Hockey, Schwimmen und Wintersport war die Leichtathletik bei der Gründung im Jahre 1911 beim Verein für Bewegungsspiele (VfB, heute USV) die wichtigste Sportart. Als Übungsleiter in dieser Zeit ist Oskar Eugen Popp bekannt. Nach dem ersten Weltkrieg war bis Ende der 1930er Jahre u. a. Fritz Huhn, selber Olympiateilnehmer im Hochsprung 1928, einer der Aktivsten. Sehr erfolgreich war auch Oskar Brunken aus Cloppenburg. Er beanspruchte für sich, dass er als Hilfsassistent für Leichtathletik seine Kommilitonin Siegfriede Dempe zum Hürdenlauf gebracht habe. Sie war dann bis Mitte der 1950er Jahre eine der erfolgreichsten Hürdenläuferinnen in Deutschland. Für die Universität holte sie mehrere Studentenweltmeistertitel.Nach dem II. Weltkrieg war der spätere Professor Heinz Domdey der erste Übungsleiter in der Leichtathletik. Es folgten Rolf Schulz und Erich Leitel bei der Gründung der Hochschulsportgemeinschaft (HSG) 1949, denen mit Harry Themel sogar ein hauptamtlicher Trainer folgte. Jena war Anfang der 1950er Jahre neben der Uni Halle ein Leichtathletikschwerpunkt im Hochschulsport der DDR. So wurden in Jena die ersten DDR-Studentenmeisterschaften 1950 organisiert. 40 Medaillen bei Meisterschaften und Bestenermittlungen gingen zwischen 1948 und 1955 an die Uni Jena. Klangvolle Namen im DDR-Spitzensport wie der Dreispringer Georg Frister, der Weitspringer und Sprinter Gerhard Junghähnel, die Mittelstreckler Paul Dern und Manfred Dressler, der Langstreckler Wolfgang Ittershagen und der Hammer- und Diskuswerfer Karl-Heinz Ludwig waren darunter. Als Übungsleiter und Funktionäre in der Leichtathletik, ohne alle aufzählen zu können, gehörten Horst Götze, Werner Riebel, Karin Berkes, Erwin Schwarz, Klaus Dietrich, Wolfgang Lecht, Siegfried Schenke und Uwe Türk-Noack zu denen, die mit dafür sorgten, dass die Leichtathletik in der Ehrentafel des Uni-Sport mit 435 Medaillen bei Deutschen Meisterschaften, nationalen Hochschulmeisterschaften und ähnlich gleichwertigen Wettkämpfen noch heute mit weitem Vorsprung an erster Stelle steht. Es folgen der Orientierungslauf mit 322 Medaillenrängen, Judo mit 154, Kanu mit 111, Skilauf mit 84, Karate mit 69 und Schwimmen mit 48.In der Leichtathletik gab es auch einige Olympiamedaillen, die von Studentinnen und Studenten der Universität gewonnen wurden. Wolfgang Nordwig, Renate Stecher und Bärbel Struppert konnten sich in die Ehrentafel eintragen. Für 2016 schaffte dies der Sportstudent und Speerwerfer Thomas Röhler.Neben der Leichtathletik waren für 2016 auch Medaillenträger bei Deutschen Hochschulmeisterschaften in Karate, Ju-Jutsu, Boxen und Mountainbike in der Auszeichnungsliste vertreten. Bei den „adh-Open“, die „Meisterschaften“ der Sportarten, die noch nicht die Anerkennung für die Meisterschaftsausrichtung erhalten haben, ist zum zweiten mal Faustball mit zwei Bronze-Medaillen vertreten.Dr. H. KremerBildunterschrift: Der „Sportstudent“ Oskar Brunken 1929 beim Schleuderballwurf, wo er Deutscher Vizemeister wurde.In: Thüringische Landeszeitung vom 25. Januar 2017 Nr. 525