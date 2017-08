USV-Seniorenwandergruppe bei 19. Wanderung

Die 19. Wanderung der Seniorenwandergruppe des USV Jena fand im Rahmen des 2-Türme-Laufs in Possendorf statt. Da die Strecke mit fast 600 Höhenmetern diesmal ziemlich anspruchsvoll war, hatten sich auch „nur“ Mutige, darunter mit Andre Schmidt und Tochter sogar zwei Wanderfreunde aus Lübeck, ins Weimarer Land begeben. Die insgesamt 15 Wanderfreunde, hier am Paulinenturm bei Bad Berka, sorgten aber dafür, dass der Gesamtleiter Michael Brehme mit 79 Startern einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen konnte. Die nächste Wanderung startet am 2. September um 9.00 Uhr an der Papiermühle. Diese ist wieder etwas kinderfreundlicher.H. Kremer