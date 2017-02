Wandern in Jena - ein sporthistorischer Beitrag

Die Haeckelbank, die gar keine Haeckel-Bank ist





Jena und Wandern gehören fast so eng zusammen, wie Jena und Universität oder Jena und Carl Zeiss. In dem kürzlich erschienenen Buch von Reyk Seela zur Wanderbewegung in Thüringen unter dem Titel „Wanderwelten“ wird Jena angemessen berücksichtigt. Besonders die Pionierleistungen von Prof. Volkmar Stoy dem Mitbegründer des Schulwanderns oder der Fuchsturmgesellschaft als Initiator des Vereins der Thüringer Burg-, Berg- und Waldgemeinden werden herausgehoben. In seinen Vorbemerkungen weist Seela darauf hin, dass die gesamte Palette der Wanderbewegung kaum erfassbar sei. So fehlt z. B. die in Thüringen weniger verbreite Form der IVV-Wanderungen und deren Vereine, zu denen zeitweilig auch der USV Jena zählte. Auch die Rolle und Bedeutung der „turnenden“ Burschenschaften, des Studentensports bzw. der Sportlehrerausbildung in Jena für die Entwicklung der Wanderbewegung wären noch dankbare Felder zur Bearbeitung.

Ein interessanter Aspekt, der sich z. B. bei der Arbeit der Berg- und Burg- und Waldvereinen niederschlägt, ist die Errichtung von Gedenksteinen für besonders rührige Organisatoren und Förderer. Hier kann Jena, ähnlich wie schon in früheren Beiträgen zu Denkmälern erwähnt, auch für das Wandern ein Negativbespiel liefern. Im Herbst 2014 berichteten hiesige Zeitungen, dass es gelungen sei, durch die dankenswerte Initiative von André Karliczek eine dem Verfall preisgegebene Steinbank und einen Gedenkstein, auch als Haeckelbank bekannt, zu retten. Schon damals wurde darauf hingewiesen, dass die Widmung dieses schönen Aussichtspunktes auf der oberen Horizontale der Kernberge für Haeckel garnicht den Intentionen der ursprünglichen Denkmalerrichter entsprach. Die Bank wurde 1938, anlässlich des 25. Todestages von Wilhelm Constantin Helmrich erbaut.

Die Initiatoren waren im Thüringer Waldverein verortet, dem Helmrich mehr als 10 Jahre als Wanderleiter und Vorstandsmitglied in Jena diente. André Karliczek war als Verehrer von Ernst Haeckel, des Begründers des Phyletischen Museums in Jena, im Zuge der Sanierung der Steinbank mit dieser überraschenden Erkenntnis konfrontiert worden. Erst in DDR-Zeiten wurde die Bank ein Denkmal für Haeckel. In den 1950er Jahren besann man sich auf die geschwungene Steinbank, konnte (oder wollte) aber die verwitterte Schrift nicht mehr lesen. Und da das Denkmal auf der Ernst-Haeckel-Höhe über Wöllnitz stand, nannte man es kurzerhand Haeckelbank. Dabei blieb es bis heute.

Genauere Untersuchungen zu Helmrich förderten eine für die Wanderbewegung des frühen 20. Jahrhunderts in Jena wichtige Persönlichkeit zu Tage. Übriggeblieben von ihm ist heute nur noch das bei Insidern bekannte Büchlein „Wanderbilder und Waldpartien aus Jenas Umgegend und dem Saaletal“, welches auch noch nach dem Tode des Autors mehrmals aufgelegt wurde. Insgesamt 88 Wanderungen der näheren und weiteren Umgebung skizziert er kurz und knapp und mit zum Teil heute noch nachvollziehbaren Wegebeschreibungen. Interessant sind für den Historiker auch die zusätzlichen Angaben, die aber nur in den zu Lebzeiten erschienenen vier Auflagen enthalten sind. Von der Zugabfahrtszeit, den Fahrpreisen der Sonntagsrückfahrkarten bis hin zu den Getränken und Speisenangeboten findet man für den damaligen Leser wichtige Hinweise.

Was wissen wir über Helmrich? Die bisher erschlossenen Quellen sind sehr lückenhaft. 1841 in Neustadt/Orla geboren, wo er das Tuchmacherhandwerk erlernt hatte, verließ er mit 21 Jahren seine Heimat um Berufssoldat zu werden. 12 Jahre diente er bei den 94ern auch in Jena. Bei seiner Verabschiedung hatte er den höchsten erreichbaren Dienstrang, den eines Feldwebels erreicht. Mit 33 wurde er erst Dienstbote und dann Kanzlei-Beamter am Oberlandesgericht in Jena. Für die Bibliothek des Gerichts gab es damals keine Stelle, und so nahm der zuständige Gerichtsschreiber Helmrichs Hilfe bei der Verwaltung der Bibliothek gerne an. Durch die intensive Beschäftigung mit Bibliotheksfragen und auch angeeigneter Kenntnisse zu juristischen Verwaltungsprozessen stieg er zum Bibliothekar auf. Er schuf einen gut systematisierten Katalog der 80.000 vorhandenen Bände. Obwohl er keine Gerichtsschreiberausbildung hatte, ernannte ihn die Regierung auf Grund seines großen Fleißes und des fachlich großen Überblicks nicht nur zum Gerichtsschreiber sondern zum Ende seiner Amtszeit im April 1913 sogar zum Kanzleirat. Dem 1900 gegründeten Zweigverein des Thüringer-Wald-Vereins trat er als Mitglied Nr. 100 bei. Er soll etwa 300 Wanderungen organisiert haben, an denen sich bis zu 150 Wanderer beteiligten. Über 700 Wegweiser und 12 Bänke wurden in den ersten zehn Jahren vom Thüringer Wald Verein Jena gesetzt und die Mitgliederzahl wuchs bis Anfang 1913 auf 350 an, wozu die sehr beliebten Wanderungen von Helmrich beitrugen. „Bei einer Wanderung des Jenaer Vereins…von Rothenstein zur Leuchtenburg war Wilhelm Constantin Helmrich bis Kahla vorgefahren um sich hier der Gruppe anzuschließen. Er stieg mit zur Leuchtenburg auf und verbrachte hier einige Zeit mit der Gruppe. In einer wehmütigen Rede gab er bekannt, dass er zukünftig keine Wanderungen mehr führen könne. Der Vereinsführer Dr. Böckel würdigte die Arbeit des zurückgetretenen Vereinsleiters. Dieser machte sich dann allein auf den Weg zum Bahnhof. Als die Gruppe folgte, fand sie ihn tot am Wegesrand…“, kann man in einem Nachruf lesen. Die letzten Lebensjahre wohnte er in Jena am Steinweg 13. In den Wochenendausgaben Jenaer Zeitungen war er mit seinen heimatkundlichen Artikeln ein beliebter Autor.

Dr. Hans-Georg Kremer

Bildunterschrift: Ein Foto von Constantin Helmrich konnte bisher nur in der fünften Ausgabe seines Buches von 1919 gefunden werden.



In: Thüringische Landeszeitung vom 22. Februar 2017 Nr. 529