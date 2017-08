Zur Geschichte des Bogensports

Am 27.-28. August finden in Jena auf der Bogensportanlage des SV Carl Zeiss Jena e. V. am südlichsten Ende des Ernst-Abbe-Sportplatzes zum wiederholten Male, rechnet man die DDR-Zeit mit, eine Meisterschaften statt. Diesmal sind es die Deutschen Meisterschaften im Bogensport ohne Visier. Dies ist ein Grund sich mal mit dieser, zu Unrecht im Schatten vieler anderer Sportarten stehender attraktiven und für fast alle Altersklassen geeigneten Sportart zu beschäftigen. Als bei den letzten Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die deutsche Bogenschützin Lisa Unruh Silber gewann, brachte dies die bisher größte mediale Anerkennung und Aufmerksam in Deutschland, die diese schöne, meist in freier Natur ausgeübte Sportart erfuhr. Die Wellen des Interesses schlugen bis Jena durch und brachten sogar einige neue Mitglieder für den SV Carl Zeiss Jena, wo sich mit über 130 Mitgliedern, die größte Bogensportgruppe Thüringens befindet. In Jena existiert sogar eine zweite Abteilung dieser Sportart beim SV GutsMuths, die mit über 50 Mitgliedern ebenfalls gut besucht wird. Die zwei Bogensportgruppen gehören aber unterschiedlichen Fachverbänden an.Um diese organisatorische Aufteilung der Bogenschützen genauer zu verstehen, muss man etwas tiefer in die Geschichte dieses Sports zurückgehen. Bogenschießen als Mittel der Jagd ist schon seit der Jungsteinzeit an Hand von Funden von Pfeilspitzen und einer Bogendarstellung als Gravur auf einer Kalksteinplatte der „Grotte des Fadets“ in Frankreich nachgewiesen. Als Sportart findet sich Bogenschießen unter den ältesten „Sportveranstaltungen“, neben dem Laufen, bereits im alten Ägypten. An Hand eines Kalksteinreliefs vom Aufweg zur Pyramide des Sahure in Abusir aus der 6. Dynastie um 2496 – 2483 v. Chr. wurde es von Sporthistoriker und Ägyptologen Wolfgang Decker um 2000 erstmals ausführlich analysiert. Er interpretierte das eigentlich bekannte Wandrelief neu und fand heraus, dass im Rahmen der Einweihung von Tempelanlagen neben weiteren sportlichen Wettbewerben wie Stockfechten, Ringen und Rudern an Hand der Reliefs und Hieroglyphen auch der Bogensport nachgewiesen werden kann. Dabei ging es um ein Zielschießen über große Entfernungen auf kupferne Blechtafeln, die getroffen und möglichst noch durchbohrt werden sollten.Mit der Zunahme der Bedeutung des Bogens als Kriegswaffe, sowohl bei den asiatischen Reitervölkern, als auch den normannischen bzw. englischen Langbogenschützen gab es auch immer verschiedene Formen von „sportlichen“ Wettbewerben. Dass als Zeuge für einen Bogensportwettkampf ausgerechnet Peter Eckermann, der jahrelange persönliche Sekretär Goethes mit herangezogen werden kann, wird viele Leser erstaunen. Eckermann erwähnte Bogenschießen in seinen „Gesprächen mit Goethe“ und beschreibt einen beliebten volkssportlichen Wettkampf in Brabant, bei dem junge Männer aus 60 bis 80 Schritt auf eine Scheibe schossen. „Nach eigenen Worten bemühte sich Eckermann einige Jahre vergeblich um eine Popularisierung des Bogensports in Deutschland…“ kann man im Internet nachlesen.Bei dem Begründer des modernen Sports in Deutschland, Johann Christoph Friedrich GutsMuths findet man kaum Hinweise zu diesem Sport, obwohl eigentlich bei den Griechen und Römern, worauf sich GutsMuths oft bezieht, dies ein häufig vorkommender Sport war. Lediglich in dem 1825 erschienen völkerkundlichem Buch „Vollständiges Handbuch der Erdbeschreibung“ an dem GutsMuths als Geographielehrer mitwirkte, findet das Bogenschießen Erwähnung. Friedrich Ludwig Jahn beschreibt das Bogenschießen als eine heilsame Übung, die einen festen Arm gibt und ein scharfes Auge, die sowohl für „…reife (Männer) als auch das Knabenalter gleich vorteilhaft“ ist.Interessant ist, dass man Ende des 19. Jahrhunderts in England, der Wiege vieler moderner Sportarten, das Bogenschießen als besonders geeignet für Frauen propagierte, da man es in „schicklicher“ Kleidung ausführen konnte. Die daraus resultierende Popularität unter den Frauen der englischen Oberschicht und nachfolgend besonders in den USA war wohl auch ein Grund dafür, dass es 1904 als der erste Wettbewerb für Frauen überhaupt in das Programm der Olympischen Spiele aufgenommen wurde. Zuvor, 1900 gehörte es für Männer ins Programm. Bis 1920 findet man Bogensport letztmalig in der olympischen Ausschreibung bis es vom Programm gestrichen und erst 1972 bei den Olympischen Spielen wieder aufgenommen wurde.Erst 1930 entstand der älteste deutsche Bogensportverein, die „Hamburger Bogenschützengilde“, fand aber keine große Verbreitung. 1954 beschloss der Deutsche Schützenbund (BRD) das Bogenschießen als ordentliche Disziplin in sein Sportprogramm aufzunehmen und dem internationalen Fachverband, der FITA beizutreten.Da die Sportschützen in der DDR der „Gesellschaft für Sport und Technik (GST)“ angehörten, die eine starke Hinwendung zu militärisch akzentuierten Sportarten hatte, dauerte es bis 1959, dass sich Bogensport-Interessierte auf dem Gebiet der DDR zu einem eigenen Verband zusammenschlossen. Wenige Tage später fanden sich bei der BSG Motor Carl Zeiss einige Sportfreunde zusammen, um eine eigene Sektion aufzubauen. Karl-Heinz Opelt, Klaus Machate, Peter Pinkus und Siegfried Zimmermann gehörten u. a. dazu, als am 15. November 1959 der erste Demonstrationswettkampf im Stadion organisiert wurde. Dazu konnten bisher noch keine Fotos gefunden werden. Vom jetzigen Abteilungsleiter Thomas Röher bekamen wir einige Fotos vom Bogenschießen in den 1960er und 1970er Jahren.Dr. H. KremerBildunterschrift: Fotonachweis Fotoalbum T. Röher: Thomas Röher, war in den 1960er Jahren einer der jüngsten Bogenschützen in Jena.In: Thüringische Landeszeitung vom 16. August 2017 Nr. 550