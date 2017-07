Zur Sportgeschichte Jenas und der Bedeutung der Saale

Die Universität hatte eine eigene Fähre

Die gegenwärtig laufende Ausstellung „Jena und die Saale im Wandel der Zeit“ beinhaltet eine Vielzahl von interessanten historischen

Themen, darunter auch zum „Sport“ auf der Saale. Rudern, Kanu fahren, Schwimmen

und manchmal Eislauf werden dabei mit angesprochen. Für Jenas Sportlandschaft

ist aber noch bedeutender, dass die meisten „Sportplätze“ sich in der Saaleaue

entwickelt haben. Sie liegen fast alle auf der östlichen Seite des Flusses. Die

dortigen Wiesen gehörten um 1900 nicht zur Stadt Jena. Das hatte den Vorteil,

dass die Grundstückpreise hier weitaus niedriger lagen. Das war ein Hauptgrund

für Hermann Peter, dass er mit seinem „Spielplatzverein“ ab 1893 gegenüber dem

Rasenmühlenwehr schrittweise mehrere Hektar Land erwarb. Ein Problem dabei war,

dass man, um zu den Sportplätzen zu kommen, die nächste verfügbare Brücke, die

nach Camsdorf/Wenigenjena führte, nutzen musste. So waren von der Stadtmitte

bis zu den Plätzen ca. drei Kilometer zu laufen. Schon früher stand Jenas „Schützenverein“

vor einem ähnlichen Problem, hatte er doch Ende des 19. Jahrhunderts seinen

Schießplatz in die Nähe des Geländes der heutigen A. Reichweinschule verlegt. Der

Saale-Übergang zu den Schießplätzen wurde erst durch einen Kahn und dann mit

einer Fähre gesichert. Ähnliche Überlegungen hatte auch Hermann Peter, der 1896

seinem Spielplatzverein vorschlug, eine Fähre in Höhe des Rasenmühlenwehrs in

Betrieb zu nehmen. Wann die erste Fahrt der Fähre stattfand ist noch nicht

gefunden worden. 1898 schrieb Hermann Peter aber in einer kleinen Anzeige in

der Jenaischen Zeitung: „Die diesjährigen Schlüssel zur Fähre können am Platze

von unserem Verwalter Herrn Günther in Empfang genommen werden, an den wir auch

die alten Schlüssel zurückzugeben bitten.“

Beim Kauf der Spielplätze durch die Universität im Jahre1914 wurde auch die Fähre mit übernommen. Mit dem Bau der Schützenbrücke um

1900, etwa dort, wo sich heute die Paradiesbrücke befindet, verkürzte sich der

Fußweg von der Stadt etwas. Die Fähre an der Rasenmühle blieb aber weiter

bestehen. Sie war damals vermutlich „kostenpflichtig“, denn aus den 1920er Jahren

ist überliefert, dass sie verpachtet wurde. Die jährliche Pacht lag bei 180,00

Mark (M).

Den Zustieg zur Fähre auf der Sportplatzseite findet dassachkundige Auge noch heute, dicht beim Zaun, welcher das Bootshausgelände

abgrenzt, wo gegenwärtig das neue Ruderbootshaus der Universität gebaut wird.

Auf dem westlichen Ufer befand sich der Zugang auf dem heutigen USV-Kanubootshausgelände.

1929 gab es beim Thüringer Volksbildungsministerium Überlegungenzur Einstellung des Fährbetriebes an den Universitätssportplätzen. Der Universitätsturn-

und Sportlehrer Hermann Eitel schlug daraufhin vor, die Fähre im Interesse der

regelmäßigen Einnahme weiter an den Arbeiter Stöhr zu verpachten. Stöhr war

Platzwart und betrieb nebenbei die Fähre. Da die Kosten für das „Übersetzen“

bei 0,10 M pro Person lag und er 180 später 190,00 M jährliche Pacht zahlte,

müssen damals über 2.000 Nutzer zusammengekommen sein, damit sich die Sache für

ihn lohnte.

Stöhrs Aufenthaltsort, wenn er nicht auf den Plätzen zuarbeiten hatte, war der Geräte- und Maschinenraum im Tennishaus. 1903 wurde das

vom Architekt Ludwig Hirsch entworfenen Gebäudes fertiggestellt. In einer

Werbebroschüre für die Universität um diese Zeit kann man lesen: „Mitten auf

den Tennisplätzen ist ein Klubhaus mit Geräte- und Kleiderschränken,

Umkleideräumen, Büfett, Wärterwohnung, großem Balkon und Maschinenräumen erbaut

und i. J. 1903 in Gebrauch genommen (worden).“ Für die anderen Sportarten

standen als Geräte- und Umkleideräume ausrangierte Eisenbahnwagen zur

Verfügung, die auf dem Gelände aufgestellt wurden.

Die Spiel- und Sportplätze in der Oberaue dienten nach 1900als wichtiger Werbefaktor für ein Studium in Jena. „Jena hat neuerdings

Spielplätze von einer Ausdehnung und Schönheit erhalten, wie sie in Deutschland

ihresgleichen suchen. Etwas oberhalb der Stadt, in herrlichen, mit Weiden und

Erlen bestandenen Wiesen an der Saale, ist ein Platz im Umfang von fünf Hektar

für Sportzwecke eingerichtet. Es werden daselbst Fußball, Croquet, Schlagball,

Faustball usw., Hockey und Tennis (32 Tennisplätze) gespielt…Auf den

Tennisplätzen wird im Winter eine künstliche Eisbahn hergestellt, die durch

einen Motor mit elektrischem Antrieb bewässert wird. Auf der Saale, an deren

Ufer die Spielplätze liegen, wird eifrig Rudersport betrieben…“, heißt es

ebenfalls in dem besagten Werbematerial.

Die Verwaltung des gesamten Geländes gehörte spätestens ab1919 zum Tätigkeitsfeld des Universitäts- Turn- und Sportlehrers Hermann Eitel,

der 1914 im Status eines Verwaltungsbeamten eingestellt worden war. Dafür

erhielt er ab 1919 ein jährliches Gehalt von 2900,- M mit Steigerungen alle drei

Jahre um 200,- M und Zulagen für die Buchführung bei der Platzverwaltung. Der

erste Platzwart, der nach dem I. Weltkrieg nachgewiesen ist, war ein Herr

Bauer, der die Einnahmen aus dem Schank- und Speisebetrieb im Tennishaus erhielt,

dazu die Universitätswohnung im ersten Stock des Tennishauses, die Gartennutzung,

die Nutzung des „abgängig werdenden Gras und Holzes“ und aus der

Sportplatzkasse monatlich 92,- M und Überstunden bezahlt bekam.

Die Fähre war bis Anfang der 1950er Jahre mitUnterbrechungen in Betrieb, und 1957 stellte der Betreiber der Gaststätte des

„Fährhauses“ bei der Stadt den Antrag, die Fähre wieder in Betrieb zu nehmen,

was aber eine andere Geschichte ist.

Hans-Georg Kremer

Bildunterschrift: Fotoarchiv Kremer: Von der Rasenmühlenfähre sind bisher nur wenige Fotos gefunden worden. Dieses stammt aus der Zeit um 1950. Man sieht die Sportstudenten Paul Dern (l) und Horst Götze, hinter ihnen die Fähre auf die sie warten.

In: Thüringische Landeszeitung vom 26. Juli 2017 Nr. 547