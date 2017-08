Auf die Schnäppchen - fertig - los!

Bald ist es wieder soweit. Am Samstag, den 26. August, kann man beim DRK-Flohmarkt "rund ums Kind" in der DRK-Dreifelderhalle am Jenzigweg 33 in Jena-Ost wieder auf Schnäppchenjagd gehen.



Die Verkaufsstände sind bereits alle vergeben, so dass sich Besucher wieder auf eine große Auswahl an Kinderbekleidung, -zubehör und Spielzeug freuen können. Bei Kaffee, Würstchen und Kuchen kann man sich zwischendurch auch die eine oder andere Pause gönnen.



Gestöbert werden kann zwischen 9 und 12 Uhr. Erwachsene zahlen 2 Euro Eintritt, der zu 100% in soziale Projekte innerhalb des DRK-Kreisverbandes fließt.



Nähere Informationen unter 03641 400-104 bzw. auf der Website www.drk-jena.de.