Dr. Heilmann

Denk ich an Heilmann in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Der hatte irgendwie fertig, der Mann, der Heilmann, der Medizinmann, The Healer!

Operiert sich da jede Sendung nen Wolf, ein Gott in Weiß, weißer geht‘ nicht, und hat schon seit Wochen nur noch die müde Ausstrahlung eines Leipziger Allerlei. Jetzt steht er auch noch weinerlich stierend am Ende der letzten Folge und fleht mit brüchiger Stimme: „Helft mir!“Ja, gut, die Pia fehlt ihm. Aber nun muss er sich aber mal langsam fangen. Das kann ja kein Mensch mehr mit ansehen. Bei aller Liebe und in aller Freundschaft nicht.Am besten Frühpension und Dr. Stein wird Chefarzt und heiratet die Marquardt!