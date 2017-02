DRK-Flohmarkt "rund ums Kind"

Der nächste Flohmarkt "rund ums Kind" findet am Samstag, den 26. August 2017 von 9-12 Uhr in der Jenaer DRK-Halle am Jenzigweg 33 statt.



Hier kann gebrauchte, gut erhaltene und saubere Kinderbekleidung, Kinderzubehör und Kinderspielzeug zum Verkauf angeboten und/ oder günstig gekauft werden.



Interessierte Verkäufer können sich eine Standfläche (inkl. Tisch + Bank) auf dem Flohmarktgelände mieten und ihre Waren eigenständig zum Kauf anbieten.



Besucher/ Käufer zahlen 2€ Eintritt. Neben leckerer Verpflegung kann gemütlich gestöbert, gefeilscht und gekauft werden. Die Erlöse aus Standgebühr und Eintrittsgeld fließen zu 100% sozialen Projekten innerhalb des DRK-Kreisverbandes zu.





Standplatz

Eine Standreservierung ist nur nach vorheriger Anmeldung und sofortiger Bezahlung (bar im Rotkreuzzentrum) möglich. Ohne Standbuchung kann nicht verkauft werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.





Kontakt (Infos + Anmeldung)

DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V.

Rotkreuzzentrum

Dammstraße 32

07749 Jena

Tel. 03641 400-104 (Sekretariat)

flohmarkt@drk-jena.de



Büroöffnungszeiten (1. Etage, Sekretariat)

Mo, Di, Mi: 8-16 Uhr

Do: 8-18 Uhr

Fr: 8-13 Uhr





Standgebühren

• 20€ pro Standplatz

• 1 Biertischgarnitur (Tisch und Bank) steht auf dem gebuchten Platz bereit

• 5€ Aufpreis für konkreten Platzwunsch





Verkauf

Am Veranstaltungstag können die Verkäufer ab 7.30 Uhr ihren Stand bestücken. Die Ware darf nur auf der gebuchten Fläche angeboten werden. Darüber hinausgehende Stände werden nicht zugelassen und müssen abgebaut werden. Die Verkäufer legen den Verkaufspreis selber fest.



Der Verkauf beginnt 9 Uhr und endet 12 Uhr. Ein Abbau des Standes vor Veranstaltungsende ist nicht zulässig. Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Ende der Veranstaltung seinen Platz sauber und ordentlich zu verlassen. Verursachter Müll sowie nicht verkaufte Ware werden vom Teilnehmer wieder mitgenommen.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!