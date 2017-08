Ehrenamtliche gesucht: Infoabend in Jena

Das Herzstück des ambulanten Kinderhospizdienstes ist die ehrenamtliche Familienbegleitung. Ehrenamtliche und die Familien gestalten dadurch den Dienst, machen ihn lebendig für ein Gemeinsam, das sich auch schwierigen Themen stellt. Gestalten Sie mit!

Am 13.9.2017 um 19 Uhr veranstaltet der Thüringer Kinderhospizdienst Jena - Weimar in der Montessorischule in Jena-Nord einen Vortrag mit Fragerunde zur ambulanten Kinderhospizarbeit. Eingeladen sind alle Interessierte an der Kinderhospizarbeit, Ehrenamtliche sowie Eltern.Vorgestellt wird die qualifizierende Ausbildung zur ehrenamtlichen Familienbegleitung, welche im Herbst starten soll.Der ambulante Dienst möchte für die Region Jena - Weimar die ehrenamtliche Arbeit weiter ausbauen. Diese Arbeit wird gebraucht, um die Familien, die erkrankten Kinder oder die Geschwister verstärkt zu begleiten und die Angebote, wie Geschwisterprojekte, auszubauen.In dem Vortrag wird auch das besondere Thema „Kinderhospizarbeit und Schule“ angesprochen sowie die stationäre Arbeit.Die Montessorieschule ist in der Friedrich-Wolf-Str. 2 in 07743 Jena.Mehr Infos könnt ihr per Mail erhalten: strecker@thueringer-kinderhospizdienst.de oder per Telefon (mobil): 0175 448 49 83.Den Dienst erreicht hier auch unter Facebook http://bit.ly/2tIto2s oder die Webseite http://thueringer-kinderhospizdienst.de. Der Kinderhospizdienst Jena - Weimar freut sich über Ihren Besuch! Sagen Sie es auch weiter - die Familien brauchen unsere Unterstützung!