Gästeabend der Loge "Zur Akazie am Saalstrande Jena"

Jena : Cafe Bauersfeld |

Philosophische Gespräche

über das Sein

Liebe Gäste und Freunde unserer Loge . . .im Namen unserer Ehrwürdigen JL Zur Akazie am Saalstrande, möchte ich Sie zu unserem anstehenden Gästeabend einladen.Als Loge möchten wir diese Veranstaltung gleichzeitig nutzen uns bei Ihnen, vorzustellen und Sie vice versa etwas kennen zu lernen.Es gibt sicherlich viele Fragen, zu deren Beantwortung dieser Abend beitragen soll. Im Besonderen möchten wir einen Blick auf Geschichte, Traditionen, Strukturen und Rituale der Freimaurerei werfen.Es würde uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.Genießen sie mit uns gemeinsam, einen Abend in gemütlicher Runde.Mit freundlichen Grüßen.Die Jenaer LogeSekretariatTelefonische Rückfragen unter Tel. 0160 28 66 897