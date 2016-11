Gästeabend der Loge "Zur Akazie am Saalstrande Jena"

Liebe Gäste und Freunde unserer Loge . . .im Namen unserer Ehrwürdigen JL Zur Akazie am Saalstrande, möchte ich Sie zu unserem anstehenden Gästeabend einladen.Ein außergewöhnlicher Vortrag wartet am 10. November 2016 auf uns. Der renommierte, wird in einem abendfüllenden Vortrag über seine Bücher referieren und im Anschluss in den Austausch treten. Neben der Vorstellung seines erfolgreichen Buches „Germaniens reine Seele“, wird er auch Auszüge aus seinem Werk "Runen und Sinnbilder: Ihre geheime esoterische Bedeutung" aufzeigen.Der Vortrag ist eine Bildbesprechung aus den 3 "alten" Büchern, sowie eine Beweisführung aus seinem neuesten Werk „das Paradies liegt doch in Mecklenburg“ In seinem neuen Werk beschreibt der Autor die Zuordnung bzw. Lokalisierung des Paradieses und die Zusammenhänge mit dem Volk Israel, welches ja gemeinhin als das Gottesvolk gelten möchte. In Vergangenen Zeiten wurde in nahezu jede Richtung ermittelt, nur nicht in die „richtige Himmelsrichtung“, denn ein Paradies im grusligen Germanien, galt als völlig ausgeschlossen. Wir dürfen sehr gespannt sein.Einlass: 18:00 Uhr / Beginn: 19:00 UhrVorbestellungen: Tel. 0160 28 66 897oder per E-Mail Als Loge möchten wollen wir diese Veranstaltung nutzen uns bei Ihnen, liebe Gäste vorzustellen und Sie vice versa etwas kennen zu lernen.Im Besonderen möchten wir einen Blick auf Geschichte, Traditionen, Strukturen und Rituale der Freimaurerei werfen, aber auch die Bedeutung unserer Schwestern betrachten, gibt es doch in unserem Orden den einen oder anderen schönen Brauch, welcher die Bedeutung unserer lieben Damen – ganz wundervoll untermalt.Es gibt sicherlich viele Fragen, zu deren Beantwortung dieser gemütliche Abend beitragen soll.Es würde uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.Genießen sie mit uns gemeinsam, einen Abend in gemütlicher Runde.Mit freundlichen Grüßen.Die Jenaer LogeSekretariat