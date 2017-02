Der Volkssternwarte Urania Jena e. V. lädt Sie zum bundesweiten Tag der Astronomie am 25.03.2017 ein. Die Urania-Sternwarte ist ab 18.00 Uhr geöffnet und erwartet kleine Besucher zu einer Vorlesestunde für Kinder. Am 19.00 Uhr kann bei gutem Wetter am Teleskop beobachtet werden. Ab 20 Uhr gibt es einen Vortrag zu einem astronomischen Thema. Bei gutem Wetter besteht ab 19.00 Uhr darüber hinaus die Möglichkeit, die Sternwarte im Jenaer Forst zu besuchen. Ebenfalls bei gutem Wetter werden wir mit transportablen Teleskopen am Holzmarkt in Jena sein und zu einer Beobachtung im Vorbeigehen einladen. Genaueres finden Sie demnächst unter http://www.urania-sternwarte.de/