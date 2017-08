Tag der offenen Tür an der DUALINGO (Kita und Schule)

Jena : Bilinguale Ganztagsgrundschule DUALINGO |

Am Samstag, den 16. September 2017 öffnen die Bilinguale Ganztagsgrundschule DUALINGO und die integrative Kneipp-Kita DUALINGO in der Dammstraße 43 von 10-13 Uhr ihre Pforten und laden alle Interessierten ein, Grundschule und Kita in Jena Ost besser kennen zu lernen.



Der Tag der offenen Tür ist an der DUALINGO längst zu einer guten Tradition geworden. Interessenten können sich über die zertifizierten Kneipp-Einrichtungen und die Konzepte informieren und sich mit den Mitarbeitern austauschen.



Weiterhin besteht die Möglichkeit, Räumlichkeiten zu besichtigen, den englischsprachigen Vorschulclub zu erleben, bilinguale Schulluft zu schnuppern und verschiedene Angebote zu nutzen, um mehr über das Schul- und Kitaleben zu erfahren. Für die Kinder sind verschiedene Aktivitäten vorbereitet. Schul- und Kitaanmeldungen sind zum Tag der offenen Tür möglich.