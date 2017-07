Thüringer Kinderhospizdienst Jena - Weimar bezieht Büro

Der Thüringer Kinderhospizdienst hat sich dieses Jahr für die Region in Jena und Weimar neu aufgestellt. Neben der aktiven Suche nach neuen Freiwilligen, die sich für das Ehrenamt interessieren, hat er zum Juni 2017 sein Büro im Jenaer Damenviertel bezogen - Sophienstr. 28.

Dort können sowohl Interessierte, die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Familien in Zukunft den Dienst aufsuchen.

Der Dienst in Jena hat sich schon 2009 aus einem ehrenamtlichen Engagement von betroffenen Familien und deren professionellen Helfern und Begleitern wie auch weiteren Interessierten an der Kinderhospizarbeit gebildet. 2010/11 hatte der Verein Kinderhospiz-Mitteldeutschland Nordhausen e.V. die Trägerschaft übernommen und für den Dienst in Jena - Weimar die ersten ehrenamtlichen Familienbegleiter ausgebildet.

Für einen neuen Kurs der Familienbegleitung werden neue Mitstreiter gesucht. Wer Interesse hat, den ambulanten Kinderhospizdienst in Jena - Weimar zu unterstützen und zu helfen, kann sich gerne über die Seite bei Facebook melden, per Mail strecker@thueringer-kinderhospizdienst.de oder ruft an (Mobil): 0175-4484983.

Weitere Infos zum Ehrenamt beim Thüringer Kinderhospizdienst bei Aktion Mensch.