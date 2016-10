Vorlesetag in der Urania-Sternwarte

Jena : Volkssternwarte Urania |

Der Bundesweite Vorlesetag findet in diesem Jahr zum 13. Mal statt! Am 18. November 2016 lesen wieder zahlreiche Bücherfreunde und Prominente aus ihren Lieblingsbüchern vor. Mit dabei sind auch die AstroZwerge in der Urania Sternwarte Jena.

Sie laden am 18. November um 17 Uhr alle Kinder ab 5 Jahren in die Urania-Sternwarte ein und lesen aus dem Buch "Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond" von Torben Kuhlmann vor. Untermalt von wunderschönen Bildern wird in diesem Buch erzählt, wie eine kleine Maus jede Nacht den Mond durch ein Fernrohr beobachtet. Dabei sind jedoch ihre Artgenossen einem höchst unwissenschaftlichen Käsekult verfallen. Was kann sie tun? Da fasst sie einen großen Entschluss: Sie wird als erste Maus zum Mond fliegen!