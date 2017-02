Die High-Light Show erneut in Bad Langensalza

http://www.zauber-der-travestie.de/">http://www.zauber-der-travestie.de/

„Zauber der Travestie“mit Gästen aus Namenhaften Cabarett`s DeutschlandsTauchen Sie ein in die Welt der Travestie und lassen Sie sich verzaubern, unterhalten und überraschen. Mal heftig, mal mit Herz und das alles ist verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen. Ob Mann oder Frau am Ende wissen Sie es nicht genau....Lassen Sie sich verführen in eine Welt aus Illusionen und perfekter Täuschung. Mit Witz und Charme werden Sie unsere Entertainerundperfekt unterhalten. Zu Ihnen gesellen sichund. Aber auch unsere Publikumslieblingeunser spanisches Multitalent unddie ewig suchende Jungfrau aus Hannovernur beiwerden Sie mit Komik begeistern. Unter Vorbehalt, Änderungen möglich!Ein High Light folgt dem anderen und ein Künstler jagt den anderen von der Bühne in unserer rasanten Show.Die Revue „Zauber der Travestie“ ist erneut bei Ihnen zu Gast. Erleben Sie eine Show, in der Sie mitmachen, tanzen und singen können. Eine Gala Revue der anderen Art. Show- Cabaret der Extraklasse mit Angriff auf die Lachmuskeln. Bekannt aus RTL, N3 RBB-Fernsehen, MDR Sachsen Anhalt sowie aus den Regionalprogrammen der einzelnen Sendeanstalten.Einfach zurück lehnen und genießen, das ist unser Motto....... Erleben Sie wovon die anderen immer reden……. Empfohlen ab 16 Jahre.Veranstaltungsort: Kultur- und Kongresszentrum Bad LangensalzaVeranstaltungstag: Freitag, der 17. März 2017Einlass: 19.00 hShowbeginn: 20.00 hKartenvorverkauf: Gästeinformation, Kurpromenade 5, 99947 BadLangensalzaTel: 0 36 03 / 83 44 24oder Kartenhotline: 0 51 32 / 88 70 10Kartenpreis : VVK 23,80 € – 26,00 € inkl. VVK GebührenAbendkasse 28,00 €ermäßigte Karten: nur für Abo der TLZ