Advents-Leseaktion im Erprobungsraum: Jeden Tag ein Kapitel des Lukasevangeliums

In der Vorweihnachtszeit bietet der Erprobungsraum Region Langensalza (Mühlhäuser Str. 3, Bad Langensalza) einen besonderen Adventskalender. Denn zwar hört man die Weihnachtsgeschichte „alle Jahre wieder“. Aber wer weiß schon, wie es danach weitergeht? Das Buch, an dessen Anfang die Weihnachtsgeschichte steht, wird so schon vor Weihnachten gelesen – jeden Tag einen Abschnitt. Gelesen wird das Lukasevangelium kapitelweise vom 1. bis 24. Dezember montags bis freitags um 12 Uhr und am Wochenende um 10:30 Uhr im Erprobungsraum. Alle Mitlesenden erhalten eine Ausgabe des Lukasevangeliums kostenlos.