Adventskonzert in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt: St. Nicolai Kirche

Adventskonzert am 11. Dezember 2016 ab 16:00 Uhr in der St. Nicolai Kirche in Bad Tennstedt.



Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches vorweihnachtliches Programm mit moderner und traditioneller Advents- und Weihnachtsmusik.